Julia Roberts y George Clooney respondieron lo que todo el mundo quiere saber... ¿hubo romance entre ellos?

Lindos, talentosos, carismáticos y exitosos... ¡son la pareja perfecta! Al menos en la pantalla grande, en donde estrenaron hace unos días Pasaje al paraíso, su nuevo film en el cual interpretan a una pareja divorciada que hace una “tregua” para evitar que su hija (Kaitlyn Dever) se case con un hombre que acaba de conocer. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan la relación entre Julia Roberts y George Clooney es muy distinta . En medio de la promoción de esta comedia, los actores hablaron sobre su gran amistad y revelaron eso que todos quieren saber desde hace mucho tiempo: ¿hubo romance entre ellos?

Sin dudas esta comedia es una película muy especial para Clooney y Roberts. No solo significa el regreso de ambos a los sets después de un tiempo sino que los vuelve a unir en un proyecto, tras lo que fue la saga La gran estafa. En un encuentro con la prensa, los protagonistas hablaron de cómo fue volver a trabajar juntos y compartieron detalles sobre la relación que mantienen fuera de su profesión, una amistad que muchas veces ha generado curiosidad entre sus seguidores.

Siempre cómplices, Julia Roberts y George Clooney confiesan tener una amistad muy divertida Reuters

Al recordar los comienzos de esta relación, Clooney confesó que de entrada su compañera lo hizo reír mientras que Julia calificó su primera impresión de este eterno galán de Hollywood como “gentil” . En cuanto a qué es lo que más admiran el uno del otro, el actor elogió la “amabilidad” de su coprotagonista mientras que ella hizo hincapié en su “fortaleza”.

Sin embargo, el anfitrión del ciclo Access Hollywood -Kit Hoover- fue un poco más allá e indagó sobre algo que todos los fanáticos siempre quisieron saber. “¿Alguna vez han tenido una política de no-citas? ¿Años y años antes de que tuvieran una relación?”, preguntó Hoover sobre si hubo necesidad de aclarar las cosas de entrada para que esa amistad no pasara a otro plano.

“¿No salir el uno con el otro? ¡No creo que necesitáramos decirlo!”, lanzó Julia Roberts mientras su amigo explicaba por qué nunca llevaron las cosas a otro nivel. “Julia siempre estuvo en una relación, o yo estaba en una relación. Y fuimos amigos de inmediato. Así que no pasó nada, pero no ha sido más que divertido para nosotros. Entonces, no creo que eso haya sido realmente un problema”, señaló Clooney.

A lo largo de estos años, los actores han protagonizado varias películas juntos (La gran estafa, Confesiones de una mente peligrosa, La nueva gran estafa y El maestro del dinero) y se han mostrado felices de poder compartir el set. En esta oportunidad, esta exitosa dupla se reencontró para protagonizar esta comedia romántica (Pasaje al paraíso), donde interpreta a una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija se case.

Julia Roberts y George Clooney, en una escena de Pasaje al paraíso

Tras definir a esta nueva apuesta dirigida por Ol Parker como “algo especial”, Clooney reveló qué fue lo que más lo atrapó: “Este tipo llamado Ol Parker es un escritor y director realmente maravilloso y nos escribió un guion. No he hecho una comedia romántica realmente desde Un día muy especial (film protagonizado junto a Michelle Pfeiffer en 1996)... He hecho una especie de proyectos sarcásticos y en este film, Julia y yo podemos ser malos el uno con el otro de la manera más divertida “, dijo feliz con el resultado logrado.

Y para dar cuenta de la buena química que hay entre ellos, el eterno seductor dejó bien en claro el plus que significó que su amiga sea su coprotagonista . “En el momento en que lo leí llamé a Julia, y le dije: ‘¿Entendiste esto?’ y ella dijo: ‘Sí’, y le dije ‘¿Lo vas a hacer?’ y ella dijo: ‘¿Lo vas a hacer? y le dije: ‘Sí, si lo hacés’. Así que fue solo una de esas cosas muy afortunadas”, reveló entusiasmado.

Finalmente con ambos a bordo, el rodaje se realizó y la película se convirtió en un hecho. “Estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas. Julia es simplemente fantástica en esto (...) Es un elenco realmente divertido, divertido. Lo estamos pasando muy bien”, había remarcado el actor mientras estaban grabando esta producción.

LA NACION