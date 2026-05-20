Mirtha Legrand apoyó el Martín Fierro de Wanda Nara: “Si la votaron, por algo será”

La noche del lunes volvió a reunir a las figuras más importantes del espectáculo argentino con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026. A más de 60 años de su primera entrega, la ceremonia organizada por Aptra continúa consolidándose como uno de los eventos más esperados de la televisión y la radio, capaz de captar la atención del público y generar repercusiones más allá de la entrega de estatuillas. Como suele suceder, la gala dejó momentos inesperados y varias sorpresas, entre ellas el premio de Wanda Nara a Mejor Labor en Conducción Femenina, una de las categorías que más comentarios despertó. En ese contexto, quien no dejó pasar el tema fue Mirtha Legrand, que se mostró contundente al expresar su opinión sobre lo ocurrido.

Luego de atravesar un cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de la pantalla durante las últimas semanas y la obligó a ausentarse de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand reapareció públicamente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026. Recuperada y nuevamente presente en uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino, la conductora recibió además una distinción por su trayectoria y trabajo en la televisión, al quedarse con el galardón a Mejor Labor Periodística Femenina.

Mirtha Legrand se ganó el galardón de Mejor Labor Periodística Femenina

En medio de la gala y las repercusiones posteriores, la histórica conductora también fue consultada por el premio que obtuvo Wanda Nara. Según mostraron en LAM (América TV), Mirtha respondió con firmeza y sin rodeos: “Está bien, si la votaron”. Luego amplió su postura y dejó clara su posición frente a los resultados: “Yo respeto los votos siempre, respeto las votaciones. Si la votaron, por algo será”.

Wanda Nara y su emoción al recibir el Martín Fierro como mejor conductora NESTOR GARCIA

Además, Mirtha Legrand también se refirió a la categoría en general y destacó el nivel de las nominadas. Lejos de generar polémica o marcar diferencias, la conductora valoró a quienes formaban parte de la terna y aseguró: “De las que estaban convocadas eran todas buenas”, dejando en claro su reconocimiento hacia sus colegas y su mirada respetuosa sobre la competencia.

Por otra parte, la diva aprovechó el momento para llevar tranquilidad sobre su salud, un tema que había despertado preocupación durante las últimas semanas. Tras el cuadro de bronquitis, aseguró que ya logró recuperarse y expresó con alivio: “Tuve una bronquitis que me tuvo a mal traer, pero ya estoy perfecta”, una declaración que llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó su regreso con energías renovadas.