Mirtha Legrand apoyó el Martín Fierro de Wanda Nara: “Si la votaron, por algo será”
La histórica conductora fue consultada por el premio que recibió la mediática y dejó en claro su postura sobre el resultado de las votaciones; qué dijo
- 3 minutos de lectura'
La noche del lunes volvió a reunir a las figuras más importantes del espectáculo argentino con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026. A más de 60 años de su primera entrega, la ceremonia organizada por Aptra continúa consolidándose como uno de los eventos más esperados de la televisión y la radio, capaz de captar la atención del público y generar repercusiones más allá de la entrega de estatuillas. Como suele suceder, la gala dejó momentos inesperados y varias sorpresas, entre ellas el premio de Wanda Nara a Mejor Labor en Conducción Femenina, una de las categorías que más comentarios despertó. En ese contexto, quien no dejó pasar el tema fue Mirtha Legrand, que se mostró contundente al expresar su opinión sobre lo ocurrido.
Luego de atravesar un cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de la pantalla durante las últimas semanas y la obligó a ausentarse de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand reapareció públicamente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026. Recuperada y nuevamente presente en uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino, la conductora recibió además una distinción por su trayectoria y trabajo en la televisión, al quedarse con el galardón a Mejor Labor Periodística Femenina.
En medio de la gala y las repercusiones posteriores, la histórica conductora también fue consultada por el premio que obtuvo Wanda Nara. Según mostraron en LAM (América TV), Mirtha respondió con firmeza y sin rodeos: “Está bien, si la votaron”. Luego amplió su postura y dejó clara su posición frente a los resultados: “Yo respeto los votos siempre, respeto las votaciones. Si la votaron, por algo será”.
Además, Mirtha Legrand también se refirió a la categoría en general y destacó el nivel de las nominadas. Lejos de generar polémica o marcar diferencias, la conductora valoró a quienes formaban parte de la terna y aseguró: “De las que estaban convocadas eran todas buenas”, dejando en claro su reconocimiento hacia sus colegas y su mirada respetuosa sobre la competencia.
Por otra parte, la diva aprovechó el momento para llevar tranquilidad sobre su salud, un tema que había despertado preocupación durante las últimas semanas. Tras el cuadro de bronquitis, aseguró que ya logró recuperarse y expresó con alivio: “Tuve una bronquitis que me tuvo a mal traer, pero ya estoy perfecta”, una declaración que llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó su regreso con energías renovadas.
Otras noticias de Mirtha Legrand
“Se hizo como la víctima". Martín Fierro 2026: el detrás de escena, los cruces y los momentos secretos
Martín Fierro 2026. Lo mejor y lo peor de la ceremonia
“Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”. Martín Fierro 2026: una noche de fiesta que reflejó el momento que atraviesa la televisión actual
- 1
Maxi López se reencontró con sus hijos y dejó una postal para el recuerdo: “Finalmente todos juntos”
- 2
In Memoriam del Martín Fierro 2026: así fue el sentido homenaje a las figuras que fallecieron durante el último año
- 3
Martín Fierro 2026: todos los ganadores
- 4
Premios Martín Fierro 2026: homenajes, polémicas, reencuentros y el Oro para Guido Kaczka