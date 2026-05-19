Todo lo que no se vio en TV de los Martín Fierro 2026: el detrás de escena, los cruces y los momentos secretos

“Por favor, tomen asiento porque en dos minutos comienza la transmisión”, se podía escuchar por los parlantes del salón Pacífico del hotel Hilton de Puerto Madero, donde anoche se realizó una nueva entrega de los siempre polémicos Martín Fierro a la Televisión. Sin embargo, todavía faltaban varias figuras por ingresar, incluidas Wanda Nara, Marley, Darío Barassi y Vicky Xipolitakis, entre otros.

El salon de los Martín Fierro desde adentro

Como pasa todos los años, una cosa es lo que se ve en pantalla y otra bien distinta es lo que sucede en el lugar: invitados que llegan tarde, mesas que celebran desde el minuto uno aunque aún no ganaron nada, famosos que se quieren esquivar, caras largas cuando el nombre anunciado no es el esperado...

¡Bienvenidos!

La "alfombra roja", el snack del menú gourmet que recibió a los invitados LA NACION

A las 20.30, se habilitó el ingreso al Salón Pacífico y poco a poco empezaron a entrar los 685 invitados a la ceremonia. El snack que los esperaba —y que se degustó— era una “alfombra roja” comestible hecha con frutas y jalea de pimientos y cream cheese que dibujaba la inscripción MF junto con la forma de una estatuilla.

En cada mesa del salón se podía leer cuál era el menú elegido para la gran noche de la TV Prensa TELEFE

Una diva siempre presente

Faltaban apenas 10 minutos para el comienzo de la ceremonia, pero las mesas principales aún estaban vacías. Alrededor de las 20.58, llegó Mirtha Legrand, que ocupó su lugar en la mesa número dos, junto a su hija Marcela Tinayre. El resto de las mesas a su alrededor aún les faltaban varios comensales.

Como suele pasar en este tipo de galas, todos quieren saludar a Mirtha Legrand y sacarse una selfie y anoche no fue la excepción LA NACION

Además, la diva de eltrece, que fue ovacionada en varias ocasiones durante la noche, estuvo acompañada por sus amigos Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Dany Mañas y Teté Coustarot. Al verla llegar, una de las primeras en saludarla fue la cocinera Jimena Monteverde, que no dudó en acercarse y darle un afectuoso abrazo.

La mesa de Wanda

Wanda Nara pura sonrisa al ingresar a la alfombra roja de los premios junto a sus hijas Gerardo Viercovich - LA NACION

La mesa número uno, que suele ocupar Susana Giménez con su hija, nietos y amigos, esta vez fue para Wanda Nara, su mamá, Nora Colosimo, y el equipo de MasterChef Celebrity.

Betular junto a Donato ocuparon la mesa uno, que este año estuvo reservada para MasterChef aunque suele estar reservada para Susana Giménez Martín Fierro 2026 - LA NACION

A las 21, los únicos que estaban sentados ahí eran Damián Betular, Germán Martitegui y la mamá de Wanda; luego llegó Donato De Santis y más tarde, Ian Lucas y La Reini. ¿Dónde estaba la mediática conductora? Estaba demorada luego de su paso por la alfombra roja y de charlar con Iván de Pineda y la China Ansa.

La mamá de Wanda Nara, su fiel acompañante, junto a sus nietas Isabella y Francesca, que anoche dijeron presente aunque no estuvieron todo el tiempo en el salón Gentileza Telefe - LA NACION

Brindis, selfies y abrazos

La mesa de la ficción Tafí viejo, verdor sin tiempo, una de las más divertidas y ruidosas de la noche

La mesa más divertida y ruidosa de la noche fue la de la ficción Tafí viejo, verdor sin tiempo, liderada por Luciano Cáceres, ganador luego del premio a mejor actor. Empezaron a brindar incluso antes de que Santiago del Moro diera por iniciada la ceremonia, tal vez augurando todo lo bueno que vendría después: ya que esta producción también se quedó con las estatuillas de director y mejor ficción.

Lizy Tagliani y sus compañeros de La peña de Morfi y también acompañada por Cristina Pérez

En la otra punta del salón, Cristina Pérez y Lizy Tagliani, que protagonizó un momento muy fuerte cuando realizó su discurso en contra de las falsas denuncias, se mostraron muy cómplices y se tomaron varias selfies.

En uno de los pocos cortes publicitarios de la velada, en donde todos se paran y van a saludar a otros colegas y amigos, Guido Kaczka se cruzó en el pasillo del salón con Luck Ra, a quien le dio un fuerte abrazo e intercambió algunas cálidas palabras.

Lizy Tagliani se mostró muy emocionada y fue la figura que realizó el discurso más fuerte de la noche Martín Fierro 2026 - LA NACION

La atención de los invitados a la ceremonia va disminuyendo a medida que se van entregando premios. Todos buscan saludar a sus conocidos o charlar con alguien del medio que no suelen ver; entonces lo que empieza como un salón muy ordenado, con cada uno sentado en su mesa, a la mitad de la ceremonia se convierte en un caos de gente, yendo y viniendo y hablando sin prestar demasiada atención al conductor de la noche. Incluso Del Moro hizo un pedido especial desde el escenario en el momento del in memoriam para que todos volvieran a sus mesas.

Tardes y ausentes

Marley también llegó tarde al salón cuando la ceremonia ya había empezado

Vicky Xipolitakis ingresó al salón veinte minutos después de comenzada la ceremonia y, fiel a su estilo, ingresó riéndose mientras charlaba con Marley, que se había demorado en la alfombra roja, donde se disculpó por no tener escarapela, ya que se la había quitado por miedo a que su beba Milenka se pinchara.

Otros que llegaron tarde, pero con justificación, fueron Nelson Castro y Dominique Metzger, que arribaron al Hilton minutos antes de las 22, pero después de haber estado al frente de Telenoche.

En la previa a esta entrega de los Martín Fierro, se habló de las ausencias de Susana Giménez, Juana Viale y Mario Pergolini. Sin embargo, a último momento quien se bajó de los premios fue Mariani Fabbiani, nominada en el rubro conducción femenina, ya que se sentía mal.

Señales

Analía Franchín al escuchar su nombre como la mejor panelista, según Aptra

Analía Franchín se llevó la estatuilla a mejor panelista por su labor en A la Barbarossa, premio que llegó luego de una larga espera y de un momento muy triste en su vida. “Mucha emoción, lo espero desde 1999 y siempre amagué. Perdí a mi madre hace poco, así que pienso que es una buena señal este premio”, dijo emocionada en diálogo con LA NACION, feliz con su Martín Fierro en mano.

Analía Franchín tras ganar su premio Martín Fierro

Sobre las críticas que sufre la ceremonia año tras año, fue contundente: “Siempre hay polémica, pero yo no me enganché; hay que creer en el premio cuando ganamos y cuando perdemos, y creo que Aptra es una gran institución y hay que celebrarlo”.

¿Noche de reconciliaciones...?

Marley y Santiago del Moro tuvieron un ida y vuelta y aseguraron que se "amigaron" Gentileza Telefe

“Santiago (del Moro) no lo trata muy bien a Marley, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene”, dijo hace unos días Flor Peña. Por lo que indudablemente ayer las miradas estuvieron puestas en cómo se dirigiría el anfitrión de la ceremonia hacia su colega.

“Pará, que lo vi entrar a Marley. Lo saludo, que después dicen que no saludo a Marley”, dijo pícaro Del Moro primero y, minutos más tarde, el conductor de Por el mundo subió a agradecer su estatuilla a mejor programa de viaje y no esquivó el tema tampoco: “Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”. “El próximo viaje... ¡a la Luna vamos!”, sumó Del Moro.

La foto que logró Santiago del Moro: Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri

Una de las fotos más esperadas de la velada fue la de Moria Casán con Georgina Barbarossa, distanciadas desde hace años. La pelea volvió a estar en escena luego de que Luis Ventura insinuara que en la categoría Conducción femenina, en la que ambas competían, podría haber un empate. Ante la posibilidad, en sus programas ambas dijeron dubitativas que subirían a recoger el premio juntas si era necesario. Pero eso finalmente no pasó, ya que la estatuilla —para enojo de muchas— se la llevó Wanda Nara, pero la imagen anhelada de ellas juntas ocurrió igual, ya que al inicio de la fiesta Santiago del Moro las invitó junto a Carmen Barbieri a subir al escenario y saludarse. Conocedoras como nadie del show, las tres subieron, se dieron un beso y sonrieron para las cámaras. Sin embargo, al bajar del escenario le preguntaron a Barbarossa si se habían amigado y respondió claro: “Nos saludamos. No nos amigamos”.

El reencuentro de Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri

¿Wanda mejor conductora?

Quizás una de las estatuillas más cuestionadas de la noche fue la que recibió Wanda Nara como mejor conductora Gentileza Telefe - LA NACION

“A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, dijo Wanda Nara al recibir su premio como conductora.

Luego siguió contando su historia: “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos. Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”.

Yanina Latorre criticó el premio a Wanda como mejor conductora

La categoría de mejor conductora la completaban Moria Casán, Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco, Pamela David y Verónica Lozano, y la victoria de Wanda pareció no gustar a varias figuras.

En diálogo con LA NACION, Yanina Latorre expresó: “Me sorprendió demasiado. Hay conductoras mucho mejores y que laburan en vivo todos los días y me pareció medio como de víctima todo lo que dijo en el escenario. Pero, bueno, es Wanda”.

“Soy de Fierro”

La entrega del Martín Fierro para Mirtha esta vez fue abajo del escenario LA NACION

Mirtha Legrand tenía planeado irse después de darse a conocer la ganadora de su terna, pero esta vez su premio fue uno de los últimos de la noche en entregarse. Pasada la medianoche, recibió la estatuilla a Labor periodística femenina. A diferencia de otros años, no subió al escenario a agradecer, sino que un miembro de Aptra le acercó un micrófono a su mesa. “El otro día fui a mi escritorio a ver cuántos tenía. Tengo 34 y cada año me da más placer”, dijo y saludó a sus compañeras de terna, Soledad Larghi y Carolina Amoroso.

Las palabras de Mirtha Legrand

“Vengo porque me fascina estar con actores y colegas; si Dios me da salud, seguiré viniendo porque yo, señores, soy como el Martín, soy de fierro. Gracias por el premio 35. Me voy a descansar porque esta noche ha sido maravillosa; me llegó al corazón, a mi alma y vida. El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo. Voy a seguir mientras me dé la salud; no se van a librar de mí”, dijo risueña.

Minutos más tarde se emocionó cuando Guido Kaczka, al alzar su premio a mejor conductor, agradeció a su familia, a su papá —que ya no está— y a ella, que es “lo único unánime en la televisión”. Justamente fue él quien, luego de recibir un premio por su programa de entretenimientos y como conductor, se llevó el máximo galardón de la noche: el Martín Fierro de Oro.

Minutos antes, cuando aún tenía dos estatuillas en su haber —pero ya se decía que de él era el Oro—, había remarcado a LA NACION: “Son premios que hablan del laburo, que es lo que nos gusta hacer”.

Guido Kaczka se mostró muy orgulloso y agradecido con los premios que le entregó anoche Aptra, incluido el Martín Fierro de Oro LA NACION

Con la colaboración de Gustavo Lladós y Nieves Otero.