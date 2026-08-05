Del hermetismo a los abrazos: así fue el almuerzo de Rosalía en una reconocida parrilla de Palermo
Este miércoles, la cantante española sumó una nueva experiencia a su tour gastronómico y confirmó su reconciliación con el público argentino
- 5 minutos de lectura'
Su llegada a la Argentina el pasado jueves se produjo en medio de un clima muy diferente. Es que la polémica desatada por el video que muchos usuarios interpretaron como “antiargentino” hizo que Rosalía viva esas primeras horas en el país con muy bajo perfil y rodeada de un fuerte operativo de seguridad.
Sin embargo, luego de debutar con su LUX Tour en el Movistar Arena y de volver a pedir disculpas en cada presentación, su actitud (y su estadía) parece haber cambiado por completo. Este miércoles, la cantante catalana disfrutó de una salida gastronómica por el barrio de Palermo y se mostró muy cercana y agradecida con el público que la esperaba.
En lo que ya se considera un “tour gastronómico” por la ciudad, la intérprete de “Despechá” eligió almorzar en una tradicional parrilla ubicada en la esquina de Guatemala y Gurruchaga. Llegó cerca de las 13.30 junto al mismo grupo que la viene acompañando en su gira internacional: su novia, la modelo francesa Loli Bahía, su hermana mayor, Pilar Vila, su sobrino Genís y varios hombres de seguridad que la custodiaron de cerca.
Durante las casi dos horas que duró el almuerzo, la española disfrutó de las exquisiteces de este restaurante premiado con una estrella Michelin y comprobó por qué la carne local es nuestra gran carta de presentación en el mundo. Para resguardar su intimidad, los empleados de la mítica parrilla le prepararon una mesa en la vinoteca; un lugar que se encuentra en el subsuelo y donde se puede vivir una experiencia sensorial entre las más de 15 mil botellas de vino.
A diferencia de lo que ocurrió cuando aterrizó en la Argentina, unas 50 o 60 personas la aguardaban en la puerta con discos y fotos para ser autografiados. Sus teléfonos celulares en mano estuvieron alertas durante un buen rato ante la inminente salida. Esta vez, la artista no evitó el contacto con el público. Después de las 15, salió del restaurante entre un cordón humano improvisado por los empleados mientras su seguridad intentaba llevarla hasta su camioneta negra con vidrios polarizados.
Sin embargo, esa caminata de pocos metros duró unos cuantos minutos. La cantante se detuvo para saludar a sus seguidores, firmó autógrafos, sonrió para las cámaras y agradeció el afectuoso recibimiento que recibió con el correr de los días. Con una sonrisa permanente pintada en su rostro y con un look demasiado veraniego para esta época del año, la española demostró -a través de varios gestos de complicidad con sus admiradores- que esa cautela que caracterizó sus primeras horas en Buenos Aires ya es parte del pasado.
“Rosalía con sus fans en Argentina. La amamos”, escribió uno de sus clubes de fans en redes sociales mientras compartía un video de la catalana saludando a ambos lados de la calle con medio cuerpo afuera de la van. “Es muy hermosa”, expresó una seguidora de la cuenta mientras otra hacía referencia a su atuendo atípico para esta altura del año.
El tour gastronómico de Rosalía
El viernes, la noche previa a su primera presentación de los cuatro shows pautados en el Movistar Arena, Rosalía estuvo en un bodegón de Chacarita, tal como ella misma dio a conocer en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 28 millones de seguidores. Allí, la cantante publicó una serie de fotos de su visita a Olla 7, el restaurante ubicado en Charlone 999.
La intensa lluvia de ese día no fue impedimento para que el grupo que acompañó a la intérprete disfrutara de la gastronomía local y celebrara el cumpleaños de uno de ellos. De hecho, una de las imágenes que publicó “Rosi”, como la llaman afectuosamente sus seguidores, fue la de una torta blanca decorada con mini alfajores de chocolate.
La siguiente parada del tour culinario fue el sábado, antes de su presentación en el estadio de Villa Crespo, que contó con Ángela Torres como invitada para el segmento del confesionario. Ese día, el lugar elegido para almorzar alrededor de las 13 fue Oli, el restaurante y cafetería de Olivia Saal, donde Rosalía y su gente llegaron sin reserva previa y permanecieron hasta las 16.
La cantante optó por el steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César, y para el final probó varios de los clásicos de la pastelería de la casa, como sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie.
Desde Oli destacaron que la artista se mostró “muy amorosa”, con una energía cálida, dulce y muy agradecida durante toda la visita. Antes de despedirse, se sacó una foto con el equipo del restaurante en señal de agradecimiento por la atención recibida.
El lunes al mediodía, la intérprete de “Malamente” fue captada con su círculo íntimo en El Preferido de Palermo, el bodegón porteño reconocido por sus milanesas de bife de chorizo, sus embutidos artesanales y su propia huerta.
- 1
- 2
La emoción de Nico Vázquez en el acto que lo declaró Personalidad destacada de la cultura
- 3
Andy Kusnetzoff: los años de CQC, los logros de la paternidad y la decisión que tomó sobre los políticos
- 4
Bradley Cooper y Gigi Hadid despertaron rumores de una boda secreta: el detalle que alimentó las versiones