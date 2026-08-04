El tour gastronómico de Rosalía en Buenos Aires: la salida con su novia y su familia que incluyó firma de autógrafos

Aunque su llegada a la Argentina el jueves pasado transcurrió con absoluto hermetismo y en medio de un importante operativo de seguridad, la cautela que manejó Rosalía en sus primeras horas en el país parece haber mermado. Tras el revuelo que generó su video “anti-argentina” y su posterior pedido de disculpas -ya hubo tres: el primero, virtual, y los siguientes en los shows que dio en el Movistar Arena el sábado y el domingo-, la cantante catalana volvió a mostrarse por las calles de la ciudad de Buenos Aires en una nueva salida gastronómica.

Rosalía almorzó en Palermo

Ayer al mediodía, la intérprete de “Malamente” fue captada con su círculo íntimo en El Preferido de Palermo, el bodegón porteño reconocido por sus milanesas de bife de chorizo, sus embutidos artesanales y su propia huerta. Allí, Rosalía acudió junto a su novia, la modelo francesa Loli Bahía, su hermana mayor, Pilar Vila, su sobrino Genís (a quien le dedicó la balada “G3 N15″ en su álbum Motomami) y la modelo argentina Mica Argañaraz.

Al salir del restaurante, escoltada por personal de seguridad y una fila de empleados que formaron una especie de valla para contener a los fanáticos que se habían agolpado en las puertas del lugar, la cantante se tomó unos minutos para firmar algunos autógrafos y agradecer el cariño recibido antes de subirse al vehículo que la trasladaría nuevamente al hotel Four Seasons.

Rosalía en Buenos Aires

El tour gastronómico de Rosalía

El viernes, la noche previa a su primera presentación de los cuatro shows pautados en el Movistar Arena, Rosalía estuvo en un bodegón de Chacarita, tal como ella misma dio a conocer en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 28 millones de seguidores. Allí, la cantante publicó una serie de fotos de su visita a Olla 7, el restaurante ubicado en Charlone 999.

La intensa lluvia de ese día no fue impedimento para que el grupo que acompañó a la intérprete disfrutara de la gastronomía local y celebrara el cumpleaños de uno de ellos. De hecho, una de las imágenes que publicó “Rosi”, como la llaman afectuosamente sus seguidores, fue la de una torta blanca decorada con mini alfajores de chocolate.

Durante la velada, celebraron el cumpleaños de uno de los integrantes del equipo con una torta decorada con alfajores (Foto: Instagram @rosalia.vt)

La siguiente parada del tour culinario fue el sábado, antes de su presentación en el estadio de Villa Crespo, que contó con Ángela Torres como invitada para el segmento del confesionario. Ese día, el lugar elegido para almorzar alrededor de las 13 fue Oli, el restaurante y cafetería de Olivia Saal, adónde Rosalía y su gente llegaron sin reserva previa y permanecieron hasta las 16.

La cantante optó por el steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César, y para el final probó varios de los clásicos de la pastelería de la casa, como sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie.

Rosalía y su paso por un restaurante de Palermo. Oli Restaurante. Buenos Aires

Desde Oli destacaron que la artista se mostró “muy amorosa”, con una energía cálida, dulce y muy agradecida durante toda la visita. Antes de despedirse, se sacó una foto con el equipo del restaurante en señal de agradecimiento por la atención recibida.

Rosalía junto al equipo de Oli en la cocina del restaurante

El proyecto secreto de Rosalía

El jueves, a pocas horas de haber arribado a la Argentina, Rosalía compartió una serie de historias de Instagram con imágenes de su paso por Chile. Entre ellas, una foto suya con un primer plano del rosario que lleva colgado en su pecho durante su travesía por la nieve de Los Andes. Hasta entonces, eso podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, cobró otra relevancia cuando Bizarrap, horas más tarde, hizo algo similar en sus propias historias de Instagram.

El rosario de Rosalía que llamó la atención entre sus fans por un posible proyecto secreto con Bizarrap

El productor musical publicó ese mismo días dos misteriosas fotos en lo que parecía ser una habitación de hotel. ¿La ubicación? Él mismo se encargó de aclarar que era en Buenos Aires, Argentina. Y en ambas imágenes, muy similares entre sí, se pudo ver un micrófono con dos rosarios colgando, un claro guiño a la estética religiosa de Lux, el álbum que Rosalía está presentando en su actual gira. ¿Acaso grabaron una Bizarrap session que pronto darán a conocer?