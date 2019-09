Me gusta Me gusta

Para la gala de los GQ Men of the Year Awards, Nicole Kidman lució un diseño de Ralph and Russo en satén de seda amarillo mostaza ornamentado a mano con remolinos de crêpe de seda rosa pálido, recortes de tul y pedrería Foto: Agencias

Nicole Kidman, Kylie Minogue y Victoria Beckham Foto: Agencias

Tres galanes: Taron Egerton, Sam Smith y Richard Madden también participaron de la entrega de los GQ Men of the Year Awards en el Tate Modern, de Londres Foto: Agencias

Kylie Minogue también optó por una pieza de Ralph and Russo en tono marfil, con importante lazo en su hombro, escote recto diagonal y bordados, que decantaba en una falda drapeada de inspiración griega Foto: Agencias

Minogue recibió un beso de parte de su pareja, Paul Solomons, el director creativo de la GQ británica Foto: Agencias

Mucha piel lució Rita Ora, que combinó un brasier de encaje negro y transparencias con una falda con volados y detalles en gris metalizados, portaligas, medias de red y stilettos a tono Foto: Agencias