Delfina Chaves y Albert Baró fueron juntos a la peluquería y renovaron su look

Los actores de Argentina, tierra de amor y venganza se siguen mostrando compinches Crédito: Instagram Albert Baró

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2019 • 16:35

Delfina Chaves y Albert Baró se convirtieron en una de las duplas más populares de 2019. Los actores alcanzaron una gran química en Argentina, tierra de amor y venganza, donde interpretaron a una de las parejas clave de la novela de eltrece: Bruno Salvat y Lucía Morel.

Si bien el rodaje de la ambiciosa producción ambientada en 1940 ya finalizó, todavía resta ver el desenlace de las tramas en TV, dado que la ficción emitirá su último capítulo el 30 de diciembre.

Los integrantes del elenco han declarado en reiteradas oportunidades que consiguieron formar una gran familia, pero Baró y Chaves fueron vinculados sentimentalmente, rumores que ellos siempre se ocuparon de negar enfáticamente. "Solo somos buenos amigos", expresaron.

Por lo tanto, no sorprendió cuando a ambos se los pudo ver compartiendo una salida de compinches, antes del regreso de Baró a España. Los jóvenes pasaron por la peluquería para renovar su look juntos. Si bien Albert se hizo un corte más tradicional, Delfina sorprendió con un bob desmechado mucho más jugado.

Entrevista a Albert Baró - Fuente: LN 02:19

Video

En agosto, en una entrevista en Bariloche con LA NACIÓN, Baró y Chaves aludieron a las versiones de romance. "Ya me contaron que nos podían vincular, ya me habían advertido que a lo mejor podría pasarme alguna cosa de esas, pero yo no tengo nada que esconder, me lo tomo con humor, mi vida es tan tranquila, voy de casa al trabajo y del trabajo a casa", declaraba el ex Merlí.

Entrevista a Delfina Chaves - Fuente: LN 02:04

Video

"Yo estoy sorprendida", contaba Chaves. "Lo hablo con Albert todo el tiempo, de repente estamos en una vorágine enorme, trabajamos muy duro, pero somos muy distintos a los personajes, entonces poder vender una historia tan inocente de época y que a la gente le guste es un mimo. Uno explica hasta dónde quiere, y yo doy explicaciones cuando las quiero dar, pero no me hago cargo. Me parece que es algo que genera la novela", manifestaba la actriz que compone a Lucía Morel en la producción que va llegando a su fin.