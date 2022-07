Juan Alberto Mateyko confirmó su nuevo romance: “Es un tesoro que aparece cuando más me hacía falta”

Separado de la madre de su hija desde hace muchísimos años, Juan Alberto Mateyko se está dando una nueva oportunidad en el amor. Mientras Socios del espectáculo anunció su romance con una mujer llamada Tere, el propio conductor lo confirmó en un programa radial.

“La tercera bomba: un galán maduro y enamorado, que es tocayo de Juan Alberto Badía, que tiene una novia que se llama Tere y vive en Córdoba, que tiene una hija llamada Rosa María, que el Torreón del Monje es su nombre prácticamente profesional”, resumió el conductor Rodrigo Lussich este mediodía después de las múltiples pistas que Karina Iavícoli lanzó sobre este nuevo amor.

Sin más preámbulos, la periodista (que fue testigo directa de la confirmación del propio protagonista) reveló: “Quien se enamoró perdidamente es Juan Alberto Mateyko”. Mientras las panelistas festejaban la noticia, los conductores dieron lugar a la palabra del enamorado: “Le quiero mandar un beso muy grande a un ser muy especial que me está escuchando”, dijo Mateyko en el programa que Diego Leuco conduce en Radio Mitre.

Sin querer dar demasiados detalles, el conductor explicó por qué no habla de su vida privada: “ Yo lo llevo con mucha cautela. Las cosas que aparecen así fugazmente y que son maravillosas hay que cuidarlas mucho y no quiero salir a gritarlo a los cuatro vientos porque nunca lo hice de esa manera. Yo me cuidé mucho, mucho, mucho en todo lo que sea vida privada y esto lo quiero cuidar porque es un tesoro de mi vida que me aparece en un momento donde tal vez me hacía falta ”, reveló.

Y enseguida, contó que su hija está súper feliz con la noticia: “Mi hija Rosita, que está en Barcelona me dijo: ‘Papá, es hora de que te pongas de novio, es hora que salgas y vengas a Barcelona con tu novia’. Y bueno, en cualquier momento estamos viajando para allá”, confesó el periodista, que sólo reveló el nombre de su enamorada: “Se llama Tere”, dijo un tanto tímido.

Su nueva vida en Córdoba

Mateyko se encuentra instalado en Córdoba desde fines de 2008. “En enero y febrero de ese año hice un programa de radio con público en Carlos Paz por el que pasaron Jorge Rojas, el Puma Rodríguez, Sandra Mihanovich… Nos fue muy bien y superó mis expectativas. En ese momento, yo me estaba separando de Naanim (Timoyko) y me hizo muy bien estar dos meses en Córdoba”, le contaba hace unos meses a ¡HOLA! Argentina. Luego, una propuesta para sumarse a Radio Mitre Córdoba lo terminó de convencer de quedarse.

“Me encantan los desafíos. No fue una decisión fácil porque yo había hecho toda mi carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata y esto era todo nuevo. Me acuerdo que lo hablé con Palito (Ortega) y él me recordó que cuando le había ido tan mal con el show de Sinatra, un día dejó de buscar préstamos para hacerles frente a las deudas y agarró la guitarra y volvió a cantar. Córdoba fue uno de los primeros lugares que le abrió los brazos y él tiene un agradecimiento eterno con esta ciudad. Eso terminó de darme el empuje que necesitaba”, explicaba.

“Como padre recién separado, quizás perdí el contacto diario con mis hijos, que igualmente nunca dejé de ver. Yo viajaba y ellos venían mucho a verme. ¿Y qué gané? Demostrarme a mí mismo que, en un lugar ajeno, yo podía encontrar mi lugar. Córdoba no tiene términos medios: instalarse acá y a los seis u ocho meses, tuvieron que volverse. Córdoba te incorpora o te ignora y yo tuve la bendición de que me incorporara. Por eso, lo mío no es una transición, este es mi lugar”, sumaba el conductor.