La despedida de Adriana Brodsky a Beatriz Salomón desde el escenario

Al finalizar la función de ayer de la obra Mi mujer se llama Mauricio, que protagoniza Adriana Brodsky, la actriz tomó la palabra para anunciar la muerte de Beatriz Salomón . Visiblemente conmovida por la triste noticia, le dedicó un sentido mensaje a quien fue una de sus grandes compañeras en los ochenta.

Andriana Brodsky anunció la muerte de Beatriz Salomón 00:45

Video

Junto al elenco del show, entre quienes se encontraban Diego Pérez, Matías Alé y Kitty Locane, Brodsky expresó: "Sabemos del fallecimiento de nuestra querida Beatriz Salomón. Era una mujer sumamente querida por todos, una mujer que amaba la vida, la familia, los hijos, el teatro, los actores, y por sobre todas las cosas, al público. Así que desde este lugar le mandamos un aplauso muy grande".

Adriana compartió varios años con Beatriz como parte de elenco femenino habitual de Alberto Olmedo. Ambas trabajaron en el ciclo No toca botón, y protagonizaban uno de los sketches emblema del programa: El manosanta. También estuvieron juntas en el largometraje que presentaba a ese icónico prersonaje, El manosanta está cargado.

Silvia Pérez, otra recordada artista que formó parte de la troupe de Olmedo, también se expresó sobre la muerte de su antigua compañera: "Una vez cada tanto he hablado con ella para ver si necesitaba algo, no éramos amigas, pero la recuerdo mucho porque la verdad que lo que más me duele es que la haya pasado tan mal, sufriendo tanto, y con lo que le pasó".

De ese modo, el saludo de Brodsky se sumó al de muchas celebridades que despidieron a la actriz, entre quienes se destacaron Araceli González, Carmen Barbieri, Nito Artaza y Marcelo Polino.