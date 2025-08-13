Después de This is Us, la nueva vida de Chrissy Metz, enamorada y centrada en su salud: “Más feliz que nunca”

Chrissy Metz vive un nuevo capítulo en su vida, lejos de Los Ángeles y con múltiples proyectos profesionales en marcha. Instalada en Nashville, la actriz de 44 años asegura estar “más feliz que nunca”: enamorada, con su salud en el centro de sus prioridades y enfocada en propuestas que la entusiasman.

En diálogo con la revista People, la estrella de This is Us, que se luce ahora en la nueva serie de Netflix The Hunting Wives, reflexiona sobre el camino recorrido y sus batallas personales.

“Siempre fui la chica gordita”, recuerda sobre su infancia, marcada por la sensación de no encajar entre sus grupos de amigas. Relata que, en aquellas épocas, salir de compras junto a otras jóvenes podía convertirse en una experiencia angustiante. “Íbamos a Wet Seal y quería ponerme los pantalones cortos y conjuntos bonitos, pero solo me cabían los accesorios”, cuenta.

La comida se convirtió entonces en un refugio emocional. Hoy reconoce que padecía un trastorno alimentario, pero en aquel momento lo vivía como un apoyo. “Comía para llenar los vacíos. La comida siempre fue mi fuerte”, remarca.

Su salto a Hollywood fue la oportunidad para dejar atrás Florida e intentar abrirse camino en la actuación. Su sentido del humor la llevó a pensar que podía convertirse en una actriz cómica e incluso llegó a fantasear con ser “la Jim Carrey femenina”. Sin embargo, no todo fue fácil. “Los papeles eran para rubias altas y delgadas; las chicas de talla grande eran el blanco de las bromas o no eran atractivas. Un director me dijo que era ‘demasiado linda’ para interpretar un papel secundario”, recuerda.

Nuevas propuestas

El rol de Kate Pearson en This Is Us, que protagonizó entre 2016 y 2022 y por el que recibió una nominación al Emmy, marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces, empezó a recibir propuestas para encarnar a personajes que ya no se definían por su talla sino por su complejidad dramática.

Hoy, además de actuar, graba música, publicó dos libros para niños y disfruta de su participación en The Hunting Wives, además de grabar para un nuevo proyecto de Apple TV+ junto con Liev Schreiber.

En el plano personal, también atraviesa un gran momento tras un año de noviazgo con un ingeniero eléctrico. “Él es comprensivo y amable”, comparte la actriz. Metz asegura que, para ella, lo más importante es que un vínculo la haga sentir bien consigo misma. “Pienso: ¿Esta relación me hace sentir bien conmigo? ¿Cuál es el truco?”, comenta entre risas.

Su bienestar también se refleja en su nueva forma de cuidar su salud, con rutinas de entrenamiento de fuerza y una mejor planificación de las comidas. “Quiero vivir la vida más larga posible”, expresa. No busca transformaciones drásticas ni cumplir con estándares de belleza. “Sé que la delgadez no es sinónimo de felicidad. Solo quiero ser cuidadosa con respecto a mi salud. No es que apruebe la obesidad mórbida, pero sí apruebo un cuerpo sano”, menciona. Para Metz, lo que realmente importa al final del día es sentirse en paz consigo misma y agradecer lo que tiene. “Nunca pensé que tendría todo esto”, confiesa.

En otro tramo de la entrevista, la actriz comparte que se siente afortunada por poder ayudar a personas que se acercan a ella para contarle sus historias personales. “Hoy estaba llorando con dos mujeres en el avión”, contó. “Tenían un familiar enfermo y me contaron lo mucho que significó para ellas ver This Is Us en familia".

Metz, junto a sus compañeros de elenco en This is us, Sterling K. Brown y Justin Hartley NBC - Star+

En otro vuelo reciente, una mujer le dejó una nota contándole que llevaría a su hijo a una clínica de trastornos alimentarios y que la presencia de Metz en la televisión le había ayudado a comprender que su autoestima iba más allá de su apariencia física. “Lloraba a mares”, recuerda Metz sobre ese momento. “Siempre he sido una persona cercana. A la gente le gusta acercarse y contarme todo porque saben que quiero escuchar. Tendré una conversación sincera y lloraré en el baño con vos. Sé lo que es necesitar a alguien con quien hablar”, añade.