El actor Devin Ratray, mejor conocido por su papel de Buzz McCallister en Mi pobre angelito, fue hospitalizado a causa de un grave problema de salud. El episodio se produce en medio de la prevista celebración de un juicio contra el artista acusado de presunta violencia doméstica.

Según confirmó un familiar del intérprete al medio estadounidense TMZ, el proceso judicial se ha aplazado a causa de las actuales circunstancias. Si bien el actor ya habría sido dado de alta del centro médico donde estuvo internado en la ciudad de Nueva York y ya habría regresado a su casa, los médicos le habrían indicado reposo. Por el momento, no se dieron detalles específicos sobre cuándo o por qué el artista fue ingresado en el hospital.

Sin embargo, el incidente retrasó la celebración del juicio previsto, ahora contemplado para el mes de febrero. Ratray está acusado de golpear e intentar estrangular a su exnovia, quien afirma que Devin le habría dicho: “‘Así es como vas a morir’” durante un presunto incidente en un hotel Hyatt cerca del centro de Oklahoma City, en diciembre de 2021. La supuesta víctima presentó un informe policial un día después alegando que Ratray le había dado un golpe en la cara, le tapó la boca con la mano y trató de estrangularla después de que se desatara entre ellos una pelea.

A poco de ser juzgado por acusaciones de violencia, Devin Ratray lucha por su vida Jeff Vespa - WireImage

El actor no dio declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, uno de sus representantes reconoció que Ratray y su entonces pareja tuvieron una fuerte discusión verbal, aunque negó que su representado hubiese ejercido la violencia física.

Al año siguiente, la actriz Lisa Smith también se comunicó con los fiscales para denunciar un presunto incidente que habría tenido a Ratray como protagonista. La mujer afirma que el actor la violó en 2017 en su apartamento en Manhattan, según informó entonces la cadena de noticias CNN. Smith dijo que el actor de 47 años la drogó antes de agredirla sexualmente y presentó un informe policial poco después de la supuesta terrible experiencia. Ratray negó todas las acusaciones en su contra y le dijo a la misma cadena que “no tuvo relaciones sexuales” con ella.

Según la denunciante, el intérprete le puso algo en la bebida que estaba tomando, que le hizo perder el control sobre su cuerpo y sus acciones. “Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, relató Smith en una entrevista con el mismo medio.

La mujer aseguró que había mantenido con su supuesto agresor una relación de amistad de 15 años, y que esa noche se encontró en un bar de Nueva York con su hermano, Ratray y otro amigo, y que luego decidieron ir al departamento del actor para tomar unas copas. Según su relato, el anfitrión sirvió bebidas para sus invitados, pero parecía decidido a darle a ella un vaso específico. Poco después de beber, Smith dijo que se sintió muy cansada y que Ratray la alentó a quedarse a dormir en su sofá.

O'Hara y Culkin en una escena de Mi pobre angelito

El actor, mejor conocido por su papel del malvado hermano mayor de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en la exitosa película de 1990, dijo en una entrevista de diciembre de 2021 con la revista People, que se estaba preparando una reunión de Mi pobre angelito con el elenco original.

“Han estado planeando una reunión y recientemente ingresé al chat y me puse al día con Jed Cohen y Diana [Rein] y Terrie [Snell] y Angela Goethals y Hillary Wolf”, dijo. “La familia está moviéndose por su propia cuenta para reunirse”, afirmaba. De hecho, el pasado diciembre, parte del elenco de la inolvidable producción logró reencontrarse durante la inauguración de una estrella dedicada a Macaulay Culkin en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz Catherine O’Hara, que le dio vida a su madre en la ficción, participó del emotivo acto y dijo: “Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global. La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin. Felicidades y gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”.

