Diego Peretti contó cuál es su nueva rutina en cuarentena y repasó varios temas en una entrevista con Confrontados Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

13 de abril de 2020 • 17:29

"Me tocó hacer la cuarentena solo y me salva tener una rutina que voy cumpliendo a lo largo de los días, para no pelearme con el tiempo. Me levanto, leo el diario, hago ejercicio, alguna compra, cocino, leo, escribo, hablo por teléfono, a la noche veo alguna película", relata Diego Peretti en Confrontados , el programa que Marina Calabró conduce en Canal 9.

Antes de comenzar la cuarentena, el actor estaba grabando El reino, para Netflix . Además tenía un año agitado en cuanto a trabajo: en mayo estrenaría una obra de teatro, Inmaduro, junto a Adrián Suar , y hacia finales del año iba a filmar una película con Natalia Oreiro. "Todo eso quedó stand-by, por ahora. Estaba enganchado con mucho trabajo y, de repente, todo quedó en la nada, así que hago cosas que estaban postergadas porque tenía que trabajar".

Se dijo que Peretti no estuvo de acuerdo en parar la filmación de El reino y en esta nota explica cómo fueron las cosas. "Cuando la Asociación Argentina de Actores decide parar la grabación, hace ya tres o cuatro semanas, hubo una polémica. Lo que hubo fueron algunas argumentaciones por parte de ellos y mías. Terminamos esa jornada laboral y ya se dejó de filmar. No soy militante de la Asociación y no sigo el día a día de la dinámica organizativa de medidas tan extremas y urgentes en una situación nunca vivida por nadie, como es esta pandemia. Y entiendo que todo se hace para mejor. No estuve de acuerdo pero hablamos y nos entendimos. No hay ninguna grieta. Si cada diferencia de opinión es una grieta, entonces está agrietado el mundo, la familia y con mi hija también tengo grietas. Es entendible y tiene sentido que el mundo del espectáculo quede postergado porque no es indispensable, no es prioridad. Después se verá de qué manera subsanar esto. Si vamos a la lógica extrema, ni ustedes tendrían que estar ahí. Si se flexibiliza un programa de radio donde comparten mesas, se podrían grabar escenas que no son de besos, quizá, con distancia", reflexionó.

También contó que hacer una película de Los simuladores no es una cuestión sencilla. "Falta la idea y el guion. Con Alejandro Fiore, Federico D'Elía, Martín Seefeld y Damián Szifrón tenemos un pacto y es volver los cinco o no hacer la película. Me parece un pacto de honor, digno de lo que nos queremos y de la pasión que pusimos".

Peretti, además, contó por qué apoyó a Pablo Rago cuando tuvo una denuncia por violencia de género y que q uedó desestimada porque el delito no fue probado , según la pericia que le hicieron a la víctima. "Conozco a varias exnovias de Pablo, por eso lo apoyé. Y hay algo que se llama antecedentes, en medicina y psiquiatría. Soy de la idea de observar cómo es la gente en el trabajo, que es donde se definen mucho de los valores de una persona. Y todo eso va conformando un parámetro. En el ambiente siempre se sabe si hay un loquito, entre comillas. No es el caso de Pablo".