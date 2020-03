Pablo Rago fue sobreseído en la causa por abuso sexual

Sobreseyeron a Pablo Rago tras la denuncia por abuso sexual Crédito: Santiago Cichero/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 17:17

El juez Walter José Candela resolvió sobreseer a Pablo Rago por el delito de abuso sexual con acceso carnal por el que había sido denunciado a mediados de diciembre . Érika Basile, una actriz que hizo participaciones secundarias en distintos programas de televisión, acusó al actor de haber abusado de ella y presentó una denuncia ante la Justicia, a fines del 2019.

Tras darse a conocer el dictamen , Alejandro Cipolla , abogado de Basile habló con LA NACION y expresó: "Sigo a cargo de la defensa. En este momento estamos intercambiando mensajes con mi clienta para decidir si apelamos o no esa resolución. En principio, tengo que estudiar bien la resolución, y según su directiva haré lo que ella me diga". Además, al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse del caso, aclaró: "No tengo planes de dejar la defensa; yo sólo me voy cuando termina una causa, sino siempre sigo hasta el final".

En los documentos a los que tuvo acceso LA NACION , se detalla: "Sin que el presente decisorio implique de modo alguno descreer de los dichos de la denunciante, lo concreto es que la única prueba realmente comprometedora resultan ser sus dichos, los que no han sido corroborados por la versión de terceras personas ni otras probanzas (...). No se cuenta con indicador alguno que permita al menos presumir que la damnificada fue víctima de abuso sexual o que las relaciones sexuales hayan sido ejercidas mediante violencia y/o contra su voluntad".

"No se infieren indicadores que den cuenta que la denunciante ha cursado situaciones de violencia, con predominio en el área sexual, así como tampoco que hayan dejado una impronta dañosa, o la emergencia de síntomas específicos e inespecíficos derivados de situaciones como las que se investigan. Como así tampoco hay indicadores que permitan encuadrarla dentro de las características de vulnerabilidad", continúa el dictamen, que también señala que en las pericias al celular no se encontraron pruebas contundentes, solo un breve intercambio de mensajes entre ella y Rago.

El 20 de febrero, cuando se hicieron públicos los resultados de las pericias psicológicas realizadas a la denunciante, se conoció que las mismas habían dado negativas , sin arrojar evidencias compatibles con una víctima de abuso. Este antecedente fue determinante para el fallo final.

El hecho habría ocurrido en un domicilio de Rago, en el barrio de Palermo, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION en su momento. "Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó.(...) Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso. Me gustaría que salga a hablar y niegue lo que digo", reclamó Basile durante una entrevista en Nosotros a la mañana , y agregó: "Necesito superar esto porque me arruinó la vida".

"Cuando tenga algo para decir lo voy a decir", le dijo el actor a la notera de Confrontados en la única entrevista que dio desde que se hizo pública la denuncia . "No hablé antes porque no tenía nada para decir. Siempre estuve tranquilo", aseguró.

Rago aseguró que cuando sea necesario saldrá a dar declaraciones. "Esto me perjudicó, por supuesto, pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita", expresó en su momento, apenas unos días después de ser excluido de la promoción de la película El robo del siglo .

Fernando Burlando, abogado del actor, fue el único que salió hablar de forma directa sobre el tema. En enero pasado había dicho que en el relato de la denunciante había "incongruencias" y que para él las mismas determinarían la inverosimilitud del abuso.

Con la colaboración de Cindy Damestoy.