Iliana Calabró se refirió a su vínculo con su hermana Marina: “Lo que más quiero es que ella esté feliz”

El distanciamiento entre Iliana y Marina Calabró se convirtió en el foco de atención de los medios desde el día en que la actriz estuvo invitada en PH: Podemos hablar (Telefe) y le reclamó a su hermana más presencia familiar. Ante aquel pedido público, la relación entre ambas se truncó, pero cuando todo parecía volver a flote, la mayor de las Calabró mandó al frente a la periodista sobre su romance con Rolando Barbano y dio marcha atrás.

Durante la noche de este martes, Iliana abrió su corazón en un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV), se refirió a la oficialización del romance de los panelistas de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) y contó cómo está el vínculo con su hermana hoy.

“Iliana, vamos un poco con lo de Marina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó a vos cuando tiraste lo de Barbano?”, le preguntó el conductor a la vedette. “No lo tiré, fue tal cual eso. Unos días antes, había hecho una nota yo en LA NACION con Pablo Mascareño y me dice ‘ay tu hermana que está con...’ y yo la miro a mi mamá y digo ‘pero nosotros no sabemos nada’, porque nosotras no sabíamos de qué estaba hablando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, comentó que una amiga le dijo que la noticia del romance había salido en todos lados, que la googlee. “Googleé y vi las noticias de los portales y eso fue todo. Yo no puedo cometer infidencias porque nosotras no somos confidentes”, agregó.

Al escucharla, el periodista redobló la apuesta y le consultó si no era mejor que le enviara un mensaje a Marina antes de anunciarlo en los medios. Sin embargo, ella sostuvo que en ese momento su hermana se encontraba de vacaciones.

Con respecto a la situación sentimental que vive la politóloga, la comediante mencionó sentirse contenta viéndola feliz. “Yo veía una nota, que le hacían en el cumpleaños de Yanina (Latorre) y la veía re contenta, re feliz y yo lo que más quiero que ella esté así de feliz, que encuentre el amor o la pareja, ¿vos te pensás que una puede pasarla bien cuando muchos cercanos saben de lo que le pasó el año pasado y lo que lo sufrió?”, sostuvo.

Con la voz entre cortada y lágrimas en los ojos, se refirió a la ausencia de Juan Carlos Calabró, su padre, e indicó: “Quedamos tres, nos amamos incondicionalmente”.

En medio de la entrevista, pasaron un clip en el que un cronista de LAM fue a buscar la palabra de Marina Calabró y le preguntó cómo estaba su vínculo con Iliana. “Bien, hemos cruzado algún mensaje en los últimos días. Hoy me dejó un mensaje súper lindo Luis, el novio de Iliana, invitándonos a Rolando y a mí a pasar las Pascuas juntos. Todavía no lo hablé con Rolando porque fue ahora antes de entrar al noticiero”, señaló.

En esa línea, el periodista indagó sobre el supuesto malestar de Rolo con Iliana por blanquear el noviazgo en televisión. “En ese momento, yo no lo había hablado con ella como diciendo ‘necesito contarte algo’, cuando ella dice ‘lo googleé y me enteré', es verdad no está mintiendo. Lo que pasa es que yo esperaba que no fuera ella la que lo dijera, pero ya está, es mi hermana y nunca parto de la idea de la mala fe”, respondió.

Y completó: “A él (por Rolando Barbano) le dolió por mí, no por él. Le dolió porque me dolió a mí”.