Angelina Jolie criticó al juez que lleva adelante su divorcio de Brad Pitt por no dejar que sus hijos testifiquen

Angelina Jolie criticó al juez John Ouderkirk, quien está a cargo del juicio por la tenencia de los hijos que tienen en común con Brad Pitt. De acuerdo a lo que reveló la actriz en un expediente, el magistrado se negó a que los niños testificaran antes de emitir el fallo provisional y, a su criterio, sus testimonios son vitales para garantizarles seguridad y bienestar.

“El juez Ouderkirk le negó a la señora Jolie un juicio justo, excluyendo indebidamente su evidencia relevante para la salud, seguridad y bienestar de los niños, evidencia crítica para presentar su caso”, según la presentación que tuvo lugar el lunes en la Corte de Apelaciones.

Según aseguró la actriz, el juez “no ha considerado adecuadamente” una sección del código de tribunales de California que dice que es perjudicial para el mejor interés del niño si la custodia se otorga a una persona con antecedentes de violencia doméstica. Además alegó que el código de ese estado establece que un niño de 14 años o más debe poder testificar si es su deseo y aseguró que si Ouderkirk toma la decisión de custodia tentativa definitiva, ella apelará. En tanto sus abogados presentaron un documento sellado en marzo que al parecer ofrece información adicional.

Angelina Jolie y sus seis hijos - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne- en Los Angeles Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Tres de los seis hijos de Jolie y Pitt son adolescentes, Pax tiene 17 años, Zahara,16 y Shiloh, 14 años; en tanto, Maddox tiene 19 y no está sujeto a la decisión de custodia. Los gemelos Vivienne y Knox no entran en discusión porque tienen 12 años.

Jolie pidió el divorcio de Pitt en 2016, luego de que se conociera un incidente con el mayor de sus hijos, Maddox, en un avión. En ese momento, el actor fue acusado de abusar de su hijo de 15 años. Luego, las investigaciones de los funcionarios de bienestar infantil y el FBI cerraron el caso sin presentar cargos en su contra. Desde entonces, el actor lucha por la tenencia compartida de los niños.

Los abogados de Pitt expresaron: “Ouderkirk ha llevado a cabo un procedimiento extenso durante los últimos seis meses de manera exhaustiva y justa, y llegó a una decisión y orden tentativas después de escuchar a expertos y testigos”. Además sostienen que el juez encontró carente de credibilidad en varias áreas al testimonio de Jolie por lo que la orden de custodia existente entre las partes debería modificarse.

Al momento se desconoce cuál es la custodia vigente, se sabe que Pitt pide compartir la tenencia y que Jolie busca la custodia física primaria (que los niños vivan más de la mitad del tiempo con ella).

Peter Harvey, abogado de Jolie, dijo a The Associated Press que las luchas de la familia de Jolie la han llevado a asumir un papel más activo para cambiar el enfoque de la ley sobre los problemas de custodia. “La señora Jolie ha estado trabajando en privado durante cuatro años y medio tanto para curar a su familia como para luchar por mejoras en el sistema para asegurar que otras familias no experimenten lo que ella ha soportado”, dijo el exfiscal general de New Jersey.

LA NACION