Brad Pitt está “desconsolado” por la decisión de Angelina Jolie de acusarlo de “abuso”

A menos de una semana de que se conocieran los documentos judiciales en los que Angelina Jolie acusaba a su exmarido, Brad Pitt, de abuso en el marco del juicio que mantienen hace varios años por la tenencia de sus seis hijos, el sitio Page Six se comunicó con una fuente cercana al actor. “Él ha asumido la responsabilidad de sus acciones y sus problemas pasados: ha dejado de beber y fumar, pero ella nunca ha admitido algún defecto. El matrimonio fue muy apasionado y tóxico a veces y, como todas las parejas, tuvieron peleas, pero también compartieron muchos buenos momentos juntos”, dijo la fuente, quien aseguró que el actor estaba “desconsolado” porque Angelina había decidido tomar ese camino.

Además de contar cómo había transitado los últimos días, el allegado a Pitt habló de su batalla contra las adicciones. ”Brad ha hablado de sus problemas con la bebida y las drogas durante el tiempo que estuvieron juntos”. Por otro lado, remarcó que tanto el actor como su equipo legal nunca atacaron a Jolie. “Brad siente que está cada día más aislado de sus hijos y está devastado por eso”, concluyó la fuente quien además dio a entender que tanto él como los abogados sienten que las últimas acusaciones fueron calculadas para influir en la opinión pública antes de que concluya juicio.

Jolie y Pitt están legalmente divorciados desde 2019, pero la disputa entre ellos no termina: siguen visitando los tribunales para definir cómo será la custodia de sus hijos. El 12 de marzo, Angelina presentó documentos judiciales en los que indicaba que tanto ella como sus hijos estaban dispuestos a dar testimonio y pruebas de sus acusaciones contra Pitt. Si bien los mismos deberían haber permanecido privados y sellados, fueron filtrados al blog The Blast.

Pitt nunca fue arrestado y ni hubo ningún informe policial sobre denuncias de abuso conyugal durante su matrimonio, aunque sí existió un incidente en un avión con su hijo Maddox, del que se conoció casi en el mismo momento en que Angelina anunció la separación.

Las dos versiones sobre lo sucedido en el avión

Angelina Jolie tiempo atrás junto a sus seis hijos

La primera versión sostiene que Maddox, en ese entonces de 15 años, se interpuso entre sus padres en defensa de su madre cuando estos comenzaron a discutir. Lo que habría hecho enojar a Pitt, quien habría golpeado a su hijo mientras que Jolie habría intentado impedirlo sin éxito. La segunda, en cambio, enuncia que el ataque de ira del actor se habría producido como consecuencia de la conducta de Maddox en la avión y que lo habría golpeado sin intención. Por este hecho, el actor fue investigado por maltrato de menores y absuelto.

Tiempo después, Pitt, según contó a The New York Times, hizo terapia para superar su adicción, para lo que recurrió a la ayuda de Alcohólicos Anónimos. “Lo cierto es que resultaba bastante liberador exponer tu lado más desagradable. Hay un gran valor en todo ello. Llevé las cosas hasta el límite, así que ya he eliminado todas las licencias que me he tomado respecto de la bebida”, dijo.

Se estima que el juicio por la custodia de los hijos de la pareja terminará el próximo mes. Los niños han sido entrevistados por terapeutas designados por el tribunal. Pitt está luchando por compartir la custodia de sus hijos con su exesposa.

LA NACION