Dolores Fonzi habló acerca de cómo se organiza con el padre de sus hijos, Gael García Bernal, en la cuarentena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 11:30

Dolores Fonzi contó detalles de cómo está atravesando su familia la cuarentena: sus hijos Libertad y Lázaro viven un tiempo con ella y otro con su papá, el actor mexicano Gael García Bernal, que se encuentra instalado en Buenos Aires.

La expareja mantiene una buena relación y sigue eligiendo mantener su vida privada alejada de los medios; es por eso que pocos sabían que el actor estaba pasando la cuarentena en la Argentina. "El papá está acá. Están yendo y viniendo, por suerte", reveló ante la consulta de Verónica Lozano, durante una entrevista en su magazine Cortá por Lozano. Además, la protagonista de La Cordillera contó que mantienen un gran vínculo con el padre de sus hijos y que saben dividirse muy bien las tareas.

Dolores baila con Lázaro y Libertad en medio de la cuarentena Crédito: Instagram

En pareja con el director Santiago Mitre desde hace varios años, la actriz detalló el motivo por el que no quiere mostrar en las redes sociales a Lázaro y Libertad, de 11 y 9 años respectivamente. Y explicó que hace unos días se dieron un permiso para grabar un video bailando con gorras y compartir el video en las redes. "Fue un poco por privacidad y porque les da vergüenza bailar sin la gorra y lo entiendo. Igual tienen 11 y 9 años, siento que en cualquier momento están bailando ahí. No sé por qué preservo la identidad, pero tampoco tengo una paranoia. Es una decisión que espero que ellos tomen en el momento que quieran", explicó.

Al parecer, el aislamiento puso a los Fonzi - García Bernal a bailar y a divertirse frente a las cámaras, una práctica que seguramente tuvo que ver con el tiempo dentro de casa y las horas muertas al ver interrumpidas casi todas las actividades extracurriculares. Además de la música, la actriz mostró otras prácticas que estuvo realizando durante estos más de 100 días. Desde rutinas de gimnasia hasta cortarle el pelo a su novio, dibujar con sus hijos e incluso teñirse el pelo de verde tanto a ella como a Libertad. Además contó que su pareja no duerme en su casa, por los cambios de humor que trae este especial momento y que estuvo practicando piano.

Los años turbulentos de Dolores

La actriz habló del padre de sus hijos y la cuarentena Fuente: RollingStone - Crédito: Estrella Herrera

Metida de lleno en la militancia feminista al frente del colectivo Actrices Argentinas, Dolores el año pasado vivió un momento difícil: le detectaron un cáncer de mama. Si bien no requirió más que una cirugía, la actriz se replanteó muchas cosas. "Lo mío fue muy leve. Tuve mucha suerte. Estaba recién maquillada y sola, por suerte, por grabar una escena de una serie. Me llamó la médica, que estaba de viaje, para que ganara tiempo. Me quedé helada y me largué a llorar. 'Listo. Ahora sí, a grabar', me dijeron de repente y yo no podía caminar. Me movía lento, estaba en otro mundo. Fue rarísimo", contó a revista ¡Hola! Argentina.

Y agregó: "Sos la misma de siempre, pero tuviste cáncer. Y si bien aprendés un montón, te curás y volvés a tu vida, que es llana y simple. Es una cursilería, pero las pequeñas cosas tomaron una dimensión mayor. Estar en casa viendo una película con mis hijos es sinónimo de bienestar. La ansiedad baja, tomé conciencia de que el presente es lo único que existe y que uno no es tan importante como imaginaba".

Santiago Mitre fue uno de sus grandes apoyos en ese momento, a quien definió como su "compañero", con quien tienen proyectos de cine y no de familia convencional. Así habló la actriz que fue convocada para ser candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos en las elecciones pasadas.