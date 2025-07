Drogas y cirugías estéticas: Debbie Harry, la cantante de Blondie, habló sobre los momentos más oscuros de su vida

Desde hace al menos medio siglo es una de las cantantes más famosas del mundo y, además, también supo brillar como actriz. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida. Esta semana, Debbie Harry, la voz de Blondie, brindó una entrevista en la que abordó dos temas complejos: el consumo de drogas en su época dorada y los motivos por los que decidió someterse a cirugías estéticas.

En diálogo con Vanity Fair, Harry reveló que ella y su expareja y compañero de banda, Chris Stein, estaban “luchando con muchas cosas” en medio del apogeo de Blondie, entre mediados de los años setenta y principio de los ochenta.

“Chris estaba superando algo y no sabíamos qué era”, declaró Harry, de 80 años. De hecho, el músico descubrió tiempo después que padecía pénfigo vulgar, una enfermedad autoinmune poco común que causa ampollas y úlceras en la piel y las membranas mucosas.

“Necesitábamos tomar medicamentos para estabilizarnos de una especie de montaña rusa emocional en la que se habían convertido nuestras vidas. Si hubiéramos ido a un psiquiatra, probablemente nos habrían dado una medicación más excesiva”, continuó. “Pero eso también era una señal de los tiempos, porque las drogas estaban por todas partes. En mi círculo social, la gente venía y simplemente consumíamos drogas juntos”, rememoró.

Debbie Harry y Chris Stein Chris Stein - The Music Photo Gallery

Antes de alcanzar popularidad a nivel mundial, Blondie formó parte de la escena underground neoyorquina, que giraba en torno al mítico club CBGB, el lugar elegido por las bandas punk de la época. Según la revista Rolling Stone, el grupo se presentó en el local casi todos los fines de semana de 1975. En la entrevista, el periodista le recordó que en aquel lugar era habitual el consumo de heroína. Y la cantante indicó: “Había mucha, pero nunca tuve la impresión de que la gente fuera un grupo de viejos drogadictos lloriqueando y cabeceando”.

Debbie Harry, 1978 Roberta Bayley/Redferns - Archivo

“Era un ambiente diferente. Ahora siento que fue una pérdida de tiempo, pero no me arrepiento de haber vivido esas experiencias”, señaló. Y agregó: “No puedo andar arrepintiéndome de todo en mi vida; sería un desperdicio”.

En otra entrevista, de 1993, la actriz y cantante se refirió también al tema y explicó: “Así era la escena. No era como hoy, donde todo el mundo sabe las implicaciones y los resultados. Era un mundo artístico muy pequeño y elitista. En un desván. ¡Miren mis fotos! ¿Verdad que son geniales? ¿Sí? Bueno, pues tomémonos drogas para celebrar. Era solo una situación de moda. Los corredores de bolsa no consumían cocaína, solo nosotros. Era solo para bichos raros, y las cantidades que hay ahora no estaban disponibles entonces".

“Consumía heroína. Consumía una sustancia muy adictiva. De hecho, debería decir que consumía varias sustancias muy adictivas. En plural. Pero, ya sabes, en aquella época era parte del ambiente. Todo era como: ‘Oye, tío, esta es la droga más reciente, y esta es la droga más nueva, y aquí viene la siguiente, ¡y deberías probarla!’. Así que la probé. Fuera lo que fuese", indicó en aquel momento.

Debbie Harry en la película Videodrome.

En 2019, en una entrevista publicada por The Guardian, Harry aseguró, en tanto, que el consumo de heroína en aquel tiempo era “un mal necesario”.

“En cierta medida, era como automedicarte. Fue una época difícil y deprimente, y parecía que servía para algo, pero luego dejó de ser beneficioso”, explicó. Sobre su salida de las drogas, la cantante reveló: “Salí como cualquiera lo hace: yendo a un programa o a terapia. No es fácil”.

En la reciente entrevista publicada por Vanity Fair, Harry se refirió también a las cirugías estéticas, y aseguró que son “necesarias” para los artistas de cierta edad.

“En cuanto a haberme sometido a una cirugía estética, me hizo sentir mejor conmigo misma. Tal vez me hizo sentir feliz o más segura de mí misma. Lo cierto es que seguramente fue algo que sentía necesario en ese momento”, indicó.

La actriz y cantante en 2023 Europa Press News - Europa Press

Y explicó: “Quería trabajar, y que las mujeres seamos atractivas es claramente propio del mundo del espectáculo. Si vas a dedicarte a esto, lo tenés que hacer”.