Dustin y Lisa Hoffman: fueron vecinos, se reencontraron en un funeral y llevan 45 años juntos

A los 10 años ella supo que quería casarse con él, pero la vida los llevó por diferentes caminos hasta que una situación inesperada los unió y la boda se hizo realidad tiempo después

La de Dustin Hoffman y Lisa Gottsegen es una historia de amor de película. Después de 45 años juntos, es una de las parejas más estables de Hollywood, a pesar de las denuncias de acoso que él ha recibido y los rumores de infidelidad. Aunque tienen una diferencia de edad de 16 años, se conocieron de chicos porque la mamá del actor era amiga y vecina de la abuela de ella. Los dos nacieron y crecieron en Los Ángeles, y cuando el actor se mudó a Nueva York para estudiar teatro, aún siguieron viéndose una vez por año cuando él visitaba a su familia en el día de Acción de Gracias.

El primer recuerdo de momentos compartidos data de muchos años atrás, cuando el actor tenía 27 años y Lisa, 10. Fue en una reunión familiar y ella contó en una entrevista que ya en ese momento supo que quería casarse con él. “Dustin contaba chistes, tocaba el piano y me animaba a bailar por la sala. Una vez mi abuela me recordó que ese día le dije: ‘Espero que me espere porque quiero casarme con él’, contó al The Daily Telegraph, durante una entrevista en 2016. Y así fue. Gottsegen también dio un detalle desconocido para los fans del actor: cuando su mamá estaba embarazada de Lisa, el actor, que se estaba formando como pianista clásico, participó en una reunión como pianista. Todavía hoy ríen con la anécdota y dicen que ella se enamoró incluso antes de nacer, cuando lo escuchó al piano.

Sin embargo, tuvo que pasar bastante tiempo y un matrimonio antes de que volvieran a encontrarse. Hoffman se casó en 1969 con la actriz Anne Byrne: estuvieron 11 años juntos y fueron padres de Karen y Jenna.

Dustin Hoffman y Lisa Gottsegen llevan juntos 45 años GROSBY GROUP

Un funeral y otra boda

Volvieron a cruzarse unos años después, en el velorio del abuelo de Lisa. Hoffman fue a dar el pésame y, dicen, la atracción fue instantánea. Hacía unos años que no se veían. Para entonces él ya estaba divorciado y ella estaba estudiando psicología y abogacía. Se citaron para cenar y continuar la charla y los dos supieron que la relación daba para mucho más. “En esa primera mirada, lo supe. Dustin preguntó cuántos hijos quería y yo le respondí ‘seis’. Me dijo que ya tenía dos, así que cuatro estaría bien. Y así es exactamente como se ha desarrollado nuestra historia”, contó Lisa.

Se casaron en 1980, el mismo año en el que el actor ganó un Oscar por la película Kramer vs Kramer. El primer hijo de la pareja, Jake, nació a los ocho meses de gestación y con complicaciones en los pulmones. Luego nacieron Rebeca, Max y Alexandra Hoffman. Por años Lisa dejó de lado sus deseos profesionales y se dedicó a cuidar a la familia y a seguir al actor, en sus compromisos de trabajo. “Era importante para Dustin que estuviéramos juntos como familia. Para los dos, en realidad, porque ese es el objetivo de estar casados... Nuestra prioridad era estar con los niños. Incluso, así tuviéramos una obligación social más tarde, primero cenábamos con los niños y luego salíamos. Todavía a todos nos encanta estar juntos alrededor de la mesa”, expresó Gottsegen a la prensa.

Dustin Hoffman, sobre Lisa Gottsegen: “Hemos estado juntos durante muchos años y la parte aterradora es que parece que nos conocimos hace solamente una semana”

De perfil bajo a la hora de hablar de su intimidad, Hoffman contó una vez en una entrevista: “Hemos estado juntos durante muchos años y la parte aterradora es que parece que nos conocimos hace solamente una semana”. Así remarcó que están tan enamorados como el primer día. En tanto, ella ha dicho al respecto: “Trabajamos duro en eso. Sabía que iba a estar con Dusty y que viviría mi vida junto a él”. En la actualidad, los Hoffman pasan la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles y aunque también tienen propiedades en Nueva York y Londres.

En estos años, Gottsegen estudió perfumería en Grasse, Francia, y actualmente lanzó su línea de cuidado de la piel llamada Lisa Hoffman Beauty. Pero si su marido tiene un compromiso de trabajo, ella se hace tiempo para acompañarlo.

Denuncias y rumores

Incómodo, Dustin Hoffman habló sobre las acusaciones de acoso sexual

En 2017, durante un evento de prensa para recordar anécdotas del rodaje de Wag the dog, a 20 años de su estreno, Hoffman vivió momentos incómodos cuando un periodista le preguntó sobre la denuncia por acoso sexual de la escritora Anna Graham Hunter. La mujer había denunciado que cuando hizo una pasantía como asistente de producción de Muerte de un viajante, Hoffman se había propasado con ella: “Me pidió que le diera un masaje en los pies el primer día que estuve en el set. Lo hice. Él abiertamente me coqueteaba, me agarró la cola y me habló de sexo enfrente de otros”. En tanto, la respuesta del actor no se hizo esperar: “Primero que nada, no sucedió del modo en que ella lo contó. Si la conocí, fue en un contexto en el que había mucha otra gente”. Y, luego, desestimó el tema.

Ese mismo año, hubo otras denuncias. Una fue de Kathryn Rossetter, con quien el actor trabajó en la producción de Broadway de Death of a Traveler en 1984, quien declaró que Hoffman la retuvo repetidamente detrás del escenario durante la obra. Por su parte, la dramaturga Cori Thomas acusó a Hoffman de haberse exhibido sexualmente ante ella en una habitación de hotel cuando ella tenía 16 años y era amiga de la hija de Hoffman. La escritora Wendy Riss Gatsiounis también presentó acusaciones, alegando que el actor realizaba reuniones profesionales para intentar seducirlas. Y en 2017, se reflotó además una entrevista de 1979 a Meryl Streep, en donde había acusado a Hoffman de tocarle los pechos durante una audición.

Hoffman y Gottsegen hicieron oídos sordos a todas estas acusaciones, al menos públicamente, y siguieron adelante con su matrimonio.