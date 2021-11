Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, invitado por Cazzu en su nuevo videoclip

Cazzu sigue revolucionando al mundo del trap con sus canciones. En esta oportunidad, “la jefa” acaba de lanzar un nuevo tema, “Castigo” y, según puede verse, el video del single cuenta con un invitado muy especial: Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández. En las imágenes que arroja el clip aparece “la drag queen del cosmos”, como se autodefine en su perfil de Instagram, quien hace algunos meses reveló que es una persona no binaria, en primer plano con una peluca color roja sobre el escenario desde donde agita al baile.

Dyhzy y Cazzu, juntos en "Castigo" https://www.instagram.com/_dyhzy/

También Dyhzy aparece parada en la puerta del boliche fumando un cigarrillo mientras pasa Cazzu, disfrazada como un chancho de peluche, y esboza algunas estrofas de la canción que escribió enteramente y contó con la producción de Caleb Calloway y Phantom. “Estas nalga’ son como dos planeta’ / Espero el cohete pa’, dale, aprieta (Ey) / Ellos Cazzu, vos decime Julieta, jaja”, expresa. La drag queen pide castigo, con un gesto simpático, mientras el tema se pone más bailable. Hace pasos que son imitados desde el público por las otras chicas que acompañan a “la jefa”.

El video termina con un humo rosa que sale de una granada que detona la cantante para evitar que la policía se las lleve y les de “su castigo”.

Rodado en Buenos Aires bajo la dirección de Facundo Ballve, el clip contó con idea y guion original de Cazzu. “El video no cuenta específicamente lo que cuenta la canción, la vinculación entre ambos es más la temática de género. Nos gustaría dejar a los espectadores el viaje de la interpretación, manteniendo la magia al invitarlos a que deduzcan por sí mismos el significado de las cosas”, dijo al respecto la artista.

Con toques de reggaetón, Cazzu suma voces masculinas que funcionan como ecos de respuesta. Con “Castigo”, la artista continúa su búsqueda y profundiza en la temática de género, pero lo hace desde una perspectiva disruptiva.

La referente del trap está atravesando una gran temporada: su tema “Sobre mi tumba” se convirtió en un éxito tras ser la canción original de la serie de Netflix, El Reino; además fue la primera artista argentina de trap en tocar en el escenario del SOBS en Nueva York, a lo que siguió su gran presentación en el Festival Made in America. Cazzu continuó su gira por Estados Unidos en la experiencia NEÓN, en Las Vegas, donde compartió escenario con la cantante colombiana Karol G durante el mes de septiembre, y participó del festival de radio de Uforia en la ciudad de Miami frente a más de 8 mil personas, junto a Eladio Carrión, Myke Towers, Zion y Lenox, entre otros.

Nacida en la Argentina, hoy es considerada una de los exponentes más importantes de la música urbana del país. Tiene 9.7 millones de seguidores en Instagram y es una de las artistas femeninas más escuchadas de Spotify, plataforma en la que cuenta con un promedio de más de 8.1 millones de oyentes mensuales. Cazzu ha girado también por Chile, España, Italia y México, entre otros. Además, fue parte de festivales tales como Buenos Aires Trap, Lollapalooza Argentina, Urban Trap Fest, Coca Cola Flow Fest y el Baja Beach Fest. Tras el lanzamiento de su álbum Error 93, logró adueñarse de la portada de la prestigiosa playlist “Viva Latino” de Spotify. En 2020 estrenó el álbum Una niña inútil. Inspirado en la obra literaria de Alfonsina Storni, tiene la particularidad que cada canción se llama como uno de los poemas de la escritora.

Dyhzy, como se identifica el hijo del presidente, se define como una persona no binaria

El cambio de DNI de Dyhzy

Dyhzy, como se identifica el hijo del primer mandatario, contó meses atrás en un vivo de Instagram que no se autopercibe como hombre, sino como “persona no binaria”. Por ese motivo, manifestó su intención de acceder al nuevo DNI, que habilita la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo.

“Cuando el Estado reconoce una ley, esta se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, irlo naturalizando”, manifestó el joven.

En relación con el nombre elegido para él por su familia, Estanislao, expresó: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”. También remarcó que el no binarismo no es el único género que existe por fuera del masculino y el femenino. “Hay distintos tipos dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, explicó, y llamó a “seguir conquistando derechos”.