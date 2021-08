Ed Asner, una leyenda de la TV norteamericana, murió hoy a los 91 años

“La mayor cantidad de correo de fans que recibo es por Up, una aventura de altura y Elf, el duende. Amo esas dos películas. Will Ferrell es un genio y el hombre más gracioso con el que me haya cruzado desde Ted Knight. Up tiene un guión genial”, decía Ed Asner en un perfil publicado hace pocos días en The Hollywood Reporter dedicado a la leyenda de la TV que murió este domingo a los 91 años.

El actor, que las nuevas generaciones descubrieron gracias al film de animación de Pixar, no solo le había prestado su voz para interpretar a Carl Fredricksen, el anciano protagonista en la versión original en inglés, sino que también había inspirado a los animadores a crearlo a su imagen y semejanza como un señor grande siempre malhumorado pero con un corazón de oro. Y, claro, para muchos jóvenes espectadores, Asner fue el Papá Noel definitivo en la maravillosa Elf, película navideña protagonizada por Ferrell y dirigida por Jon Favreau.

Aunque lo cierto es que para el público norteamericano adulto Asner, nacido el 15 de noviembre de 1929, en Kansas City, Missouri, siempre será recordado por su personaje, Lou Grant, en los ciclos televisivos The Mary Tyler Moore Show y su propio spin off, Lou Grant. Ese papel le consiguió cinco de sus siete premios Emmy , los otros dos, que lo convirtieron en el actor masculino con más galardones de la Academia de televisión en su haber, fueron por sus interpretaciones en las miniseries Hombre rico, hombre pobre y Raíces, en la que encarnó al capitán del barco que trasladaba a Kunta Kinte a América.