Lo que empezó con lo que parecía una suerte de chiste terminó siendo cierto. Luego de que en las redes sociales se hicieran virales unas fotos de un colorado de espaldas que aseguraban que era Ed Sheeran en el Jardín Japonés y en el aeropuerto internacional de Ezeiza, se pudo confirmar que el músico estuvo en la Argentina.

Ed Sheeran en el Jardín Japonés, una de las fotos que se había viralizado el fin de semana y aún no se sabía si era realmente el músico quien se veía de espaldas

Fue un joven cantante el que se encontró con Sheeran en el aeropuerto de Ushuaia y que luego posteó las fotos y el video desde su cuenta de Instagram. "Posta que todavía no caigo que hoy estuve parado al lado de Ed [Sheeran], que la única vez que lo había visto en vivo fue en un recital con miles de personas (...). Conocí a mi ídolo", escribió Pedro Mac, un artista que vive en la capital de Tierra del Fuego y que le pidió al británico que le firmara su guitarra.

En el video, se puede ver a Sheeran muy simpático charlando con el joven argentino, quien aprovechó para darle un pendrive con su música. Según le contó el artista a Mac, su próxima parada sería la Antártida, por lo que al parecer el creador de éxitos como "Shape of you" y "Perfect" grabaría allí el video de una de sus nuevas canciones.

Una de las disparatadas teorías que surgieron cuando se comenzaron a viralizar las fotos de las "espaldas" de Sheeran en Buenos Aires, era que estaba por estos lares para ser parte del acto de asunción de Alberto Fernández a la presidencia, ya que horas antes había posteado en su cuenta de Instagram un emoticón con los dedos en V.

"¡Ed Sheeran está en Argentina y es peronista!", fueron mucho de los comentarios a ese posteo. No obstante, otros usuarios aclaraban que los dedos en V hacían referencia al número dos, una de las pistas que había estado dando Sheeran sobre cuál sería su próximo video de entre todas las canciones de su nuevo álbum colaborativo No.6 Collaborations Project.

La última vez que estuvo Sheeran en el país fue en febrero, cuando se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45 mil personas. Otra de las noticias relacionadas de Sheeran con la Argentina, fue que el cordobés Paulo Londra participó en "Nothing on You", uno de los cortes del último trabajo del inglés, cuyo video fue filmado en Londres y estuvo dirigido por el equipo que está detrás de la plataforma de música SBTV.

