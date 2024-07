Eddie Murphy contó una anécdota con Marlon Brando y dijo a qué famoso actor no soportaba: “Ese chico con la pistola”

Escuchar

El actor Eddie Murphy decidió abrir el arcón de los recuerdos. La estrella de Hollywood, que por estos días promociona una nueva entrega de la saga Un detective suelto en Hollywood, brindó una nota en la que rememoró una oportunidad en la que habló ni más ni menos que con Marlon Brando, y contó qué fue lo que le dijo el protagonista de El Padrino.

Marlon Brando en El Padrino Silver Screen Collection - Moviepix

En una charla con el podcast The Interview, Murphy habló de su carrera, sus éxitos más importantes y sus momentos más difíciles. Pero el actor se detuvo especialmente en 48 horas, uno de sus primeros hits en la taquilla cinematográfica. En ese gran policial, Murphy hacía dupla con Nick Nolte, para llevar adelante un relato de momentos que no estaban tan vinculados a la comedia, género al que Eddie solía estar asociado. Y en referencia a la fama de ese film, Murphy recordó: “De golpe había un montón de famosos a los que yo había visto en la tele desde chico, que querían comer conmigo. Y después de 48 horas, Marlon Brando llamó a mi agente y dijo que quería conocerme. Si ahora lo pienso, me doy cuenta que era un locura, que el actor más grande de todos los tiempos quería que cenáramos juntos. Pero en ese momento, yo creía que así era el juego, que hacías una película y de golpe Marlon te llamaba”.

Eddie Murphy Archivo

Murphy explicó que se reunió dos veces con Brando, y detalló sobre esos encuentros: “Yo no dejaba de hablarle sobre El Padrino, y él me decía que ´eso de actuar es un verso, cualquiera puede hacerlo´”. Pero la sorpresa mayor fue cuando el intérprete reveló qué famoso nombre de la industria le resultaba insoportable. Al respecto, Murphy explicó: “Él me decía que no soportaba a ´ese chico con la pistola´. Y yo le preguntaba a qué chico con la pistola, y me respondía: ´¡Ese, el del poster!´. Entonces le digo si se me hablaba de Clint Eastwood, y me dice: ´¡Sí, ese tipo!´. Simplemente se refería a Clint Eastwood como ese chico”.

Clint Eastwood, el "chico con la pistola"

En esa misma charla, el actor recordó un episodio de su juventud, cuando estaba en un bar acompañado de John Belushi y Robin Williams. Según contó Murphy, ambas estrellas tomaron cocaína y cuando le ofrecieron, él se negó. Sobre ese momento, él detalló: “No se trataba de adoptar una postural moral. Simplemente no me interesaba. No tener ni deseo ni curiosidad, diría que es una suerte. Dios me cuidó en ese instante”.

Por qué dejó la actuación

Eddie Murphy en Norbit, una de sus peores películas Archivo

“Estaba haciendo películas de m... Estaba como, ‘esta m... no es divertida, me están dando Razzies’. Me dieron el premio al peor actor de todos los tiempos. Así que pensé: ‘tal vez es hora de tomar un descanso’”, dijo hace pocos años Eddie Murphy, en referencia a qué lo motivó a abandonar durante un tiempo la actuación. Los Razzies son los Golden Raspberry Awards, unos galardones que se entregan en una ceremonia anual que parodia a los premios Oscar al honrar a los peores exponentes del cine.

Murphy fue coronado como el peor actor de la década después de una serie de películas que fueron bastante mal recibidas por el público y la crítica a finales de los años 2000, como Norbit (2007) y Tripulación Dave (2008). Pero lejos de compartir con los organizadores del premio la carga de ironía que estos conllevan, el actor confesó que se sintió muy afectado por haber sido acreedor de semejante reconocimiento y que fue una circunstancia que lo llevó a pensar en tomarse un tiempo lejos de los sets de filmación.

Eddie Murphy NBC - NBC

“Solo me iba a tomar un descanso durante un año. Pero luego, de repente, pasaron seis y estaba sentado en el sillón. Y yo podría sentarme en el sillón y no salir de él, pero no quiero que el último montón de m... que me vean hacer sea solo m...”, manifestó Murphy. “El plan era ir a hacer Dolemite (Es mi nombre), Saturday Night Live, Un príncipe en Nueva York 2 y luego hacer stand up y ver cómo me siento después. Por lo menos de esa manera van a saber si todavía sigo siendo divertido”, indicó Murphy.

A partir de ahí, su suerte cambió. En los años posteriores, Murphy obtuvo algunos reconocimientos, entre ellos por la realización de Dolemite. Por esa película consiguió un premio Redeemer, algo así como un galardón que lo redime, entregado por aquellos críticos que lo habían consagrado como el peor de todos.

LA NACION

Temas Eddie Murphy