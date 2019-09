Eddie Murphy y su reencuentro con la estrella infantil de su film En busca del niño dorado

En los 80, Eddie Murphy se instaló como una de las figuras de acción y de humor del momento. Luego de filmar lo que es ya un clásico Un detective suelto en Hollywood, rodó en 1986 En busca del niño dorado. A 33 años de ese éxito, el actor se reencontró con la pequeña estrella infantil del film, que en realidad, era una niña, Jasmin L. Reate.

El encuentro se dio este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el marco del inminente estreno de la próxima película de Murphy, Dolemite Is My Name, según detalla The Hollywood Reporter.

Eddie Murphy y Jasmin, 33 años después del exitoso En busca del niño dorado

"Era tan amable como lo recordaba cuando tenía 6 años", dijo Reate sobre Eddie. Recordemos que la película se trata de un detective especializado en la búsqueda de chicos a quien le encomiendan rescatar al "niño dorado", quien fue secuestrado por una mafia internacional y que a pesar de tener sólo seis años es el encargado de salvar a la humanidad.

En cuanto al nuevo film, Dolemite Is My Name, Murphy interpreta a un comediante de la vida real llamado Rudy Ray Moore quien ganó fama con su personaje de blaxploitation de la década de 1970, Dolemite. Murphy está dirigido en este film por Craig Brewer ( Hustle & Flow) y sus compañeros de elenco son Keegan-Michael Key, Mike Epps, Craig Robinson, Tituss Burgess, Snoop Dogg, entre otros.