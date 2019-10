La exmujer de Claudio Paul Caniggia volvió a las redes y desmintió rumores de mala relación con Axel y sus nietas Fuente: Archivo

Como si faltara un condimento para mover el avispero del conflicto entre Mariana Nannis y su ex, Claudio Paul Caniggia, la mujer decidió desembarcar en las redes para publicar sus verdades, y se abrió hace unas horas una nueva cuenta de Instagram, en la que tan solo con seis posteos cosechó 50 mil seguidores en un día.

Lo que llamó la atención en primera medida fue lo que publicó en sus Stories. Después de que circularan versiones de que tiene una mala relación con Kevin Axel -el hijo del matrimonio Caniggia que es artista plástico y vive en Europa-, Mariana salió a desmentir que está distanciada del joven, de su esposa Nieves y de sus nietas.

"A partir de ahora vamos a estar comunicados y van a poder saber toda la verdad y voy a desmentir todo lo que se dijo de mí por 30 años y subir las pruebas", adelantó Mariana, y sorprendió a todos cuando publicó chats privados, conversaciones con Axel en las que, a priori, se percibe que permanecen en contacto y que se aprecian mucho, sin resquemores.

El mensaje de Mariana Nannis en sus Stories respecto a su relación con su hijo Axel Crédito: Instagram Mariana Nannis

"Lamento tener que llegar a esto y hacer público chats privados con mi hijo pero no puedo dejar que sigan difamándome en los medios. Yo amo a mis tres hijos y siempre intenté cuidarlos. Amo a Áxel y siempre lo hice, traté de ayudarlo y cuidarlo como a Álex y Charlotte también", explicó Nannis, quien subió muchísimos diálogos con su hijo en el que comentan lo que se dice de ellos en los medios, e incluso lo que están haciendo en su vida cotidiana. Es decir, los chats probarían que tienen una buena relación en tiempo presente.

Recordemos que el viernes, Claudio Paul, quien no suele hacer declaraciones, habló en El diario de Mariana, el programa que Mariana Fabbiani conduce por eltrece, y en comunicación telefónica desde Brasil, donde está trabajando, contó: "Tengo dos nietas, nunca lo negué. Una es biológica y la otra no, pero siento que las dos son mis nietas. No sé por qué Mariana niega a las nenas. Habría que preguntarle a ella", apuntó.

Uno de los chats publicados por Mariana Crédito: Instagram Mariana Nannis

Nuevamente, las versiones entre Nannis y Caniggia se contraponen, y los tres hijos adquirieron posturas distintas ante el escándalo: Alexander se pronunció a favor de su madre, Charlotte prefiere no opinar, y Axel sigue con perfil bajo, si bien su madre publica que se hablan en lo cotidiano y que no hay problemas entre ellos.