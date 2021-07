El actor Bob Odenkirk, hospitalizado tras desmayarse en el set de Better Call Saul

Bob Odenkirk, estrella de las exitosas series Breaking Bad y Better call Saul, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad de Nueva Mexico, en Estados Unidos, despu茅s de sufrir un desmayo en pleno set de rodaje.

El actor de 58 a帽os estaba filmando una escena de la sexta temporada de Better Call Saul cuando ocurri贸 el incidente, seg煤n inform贸 el medio estadounidense de entretenimiento TMZ. 鈥淥denkirk cay贸 desplomado e inmediatamente fue rodeado por miembros del equipo, que llamaron a una ambulancia鈥, indica el sitio.

Seg煤n informa el sitio Variety, los representantes de AMC, Sony Pictures Television y High Bridge Productions no respondieron a la solicitud de comentarios sobre el estado de salud del actor.

La serie se encuentra actualmente en producci贸n para su sexta temporada. Los episodios se corresponden con una precuela de Breaking Bad (2008-2013), ficci贸n que present贸 a Odenkirk como Saul Goodman, el abogado defensor del protagonista de la trama, Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

El 茅xito de su personaje lo llev贸 a tener su propia serie vinculada, que bajo el t铆tulo Better Call Saul impuls贸 a煤n m谩s la carrera del actor. Al margen de la televisi贸n, Odenkirk present贸 este a帽o en los cines el thriller de acci贸n Nadie.

Bob Odenkirk en la quinta temporada de Better Call Saul, la pen煤ltima de una gran serie que jam谩s estuvo a la sombra de Breaking Bad

Odenkirk tambi茅n co-cre贸 y coprotagoniz贸 la serie de comedia y sketches de HBO Mr. Show with Bob and David. Ha ganado dos premios Emmy y recibi贸 16 nominaciones, incluidas nueve por su trabajo en Better Call Saul, ficci贸n que se estren贸 en 2015 y que se despedir谩 con su sexta temporada, que estar铆a disponible el a帽o pr贸ximo.

鈥淓stoy en este negocio desde hace mucho tiempo, y estaba listo para enfrentar el desaf铆o. Me daba mucha curiosidad ver qu茅 ten铆an entre manos los guionistas y el creador de todo, Vince Gilligan. Pens茅 que pod铆a ser un proyecto muy interesante que quiz谩 no iba a llamar la atenci贸n de mucha gente, pero que igual iba a valer la pena鈥, explicaba el actor el a帽o pasado, sobre los or铆genes del spin off de Breaking Bad que lo tiene como protagonista.

鈥淢i expectativa acerca de c贸mo espero que le vaya a una serie probablemente sea distinta a la de un actor m谩s joven, porque debo haber hecho m谩s de 50 pilotos y vi a muchos proyectos terminar, pero tambi茅n fracasar. Lo 煤nico que digo es que Better Call Saul es una nueva manera de contar las cosas, en todo sentido. Nadie quiere hacer otro Breaking Bad, tiene otro ritmo completamente diferente, el balance de las historias de drogas con las personales es muy propio. La manera en que el p煤blico sigui贸 con nosotros sin saber qu茅 es lo que sigue es alucinante. Estoy impresionado por la atenci贸n y la paciencia que est谩n teniendo los espectadores. Better Call Saul es puro descubrimiento. Por supuesto que est谩 construido sobre un piso firme y que vamos teniendo cada vez m谩s pistas del pasado, y que eso genera expectativas, pero yo me controlo鈥, le contaba Odenkirk a LA NACION hacer algunos a帽os.

En abril de 2020, Odenkirk cont贸 la fuerte experiencia de su hijo de 21 a帽os con el coronavirus. 鈥淎 fin de cuentas, fue bastante malo y fue peor que una gripe. Seg煤n me cont贸, el dolor en la garante era insoportable, pero tambi茅n lo pas贸 mal debido a la fatiga que sufr铆a. Y dur贸 mucho m谩s que una gripe com煤n. Pero debo decir que 茅l sali贸 del cuadro con facilidad en comparaci贸n a mucha gente que sufre realmente m谩s鈥. Poco despu茅s agreg贸: 鈥淎 medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que fuimos muy afortunados鈥. Sin embargo, el actor no dio ninguna precisi贸n acerca de si 茅l hab铆a contra铆do la enfermedad o no.

LA NACION