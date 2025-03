El actor John Goodman sufrió una lesión durante el rodaje de la nueva película de González Iñárritu, con Tom Cruise

El actor John Goodman sufrió una lesión en la cadera durante el rodaje de la última película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise, que retrasó el rodaje en el Reino Unido.

Según la oficina de prensa de la productora, “El actor recibió atención médica inmediata. El accidente provocó un breve retraso en el rodaje. Esto le dará tiempo de recuperarse. La producción reanudará la filmación la próxima semana, después de la recuperación completa de John”.

Según medios especializados, el proyecto, del que todavía se desconoce el título definitivo, iba a comenzar en Inglaterra en noviembre último. La película es la primera en inglés del director desde The Revenant, de 2016, que le valió a Leonardo DiCaprio su primer y único Oscar. Iñárritu también se desempeña como productor y escribió el guion junto con Sabina Berman y los coguionistas de Birdman, Alexander Dinelaris y el argentino Nicolás Giacobone. Los detalles de la trama siguen siendo un secreto.

John Goodman, una vida en la pantalla grande, con personajes memorables

Por otra parte, la película será el primer proyecto de Cruise desde que firmó un acuerdo para desarrollar y producir películas para Warner Bros., en enero de 2024. La última colaboración de Cruise con el estudio fue el thriller de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo Edge of Tomorrow, que se estrenó hace más de una década. Últimamente, Goodman, ganador de un Oscar, ha estado trabajando principalmente en el ámbito de la televisión. Sus créditos recientes incluyen papeles protagónicos en programas como The Conners, Monsters at Work, The Freak Brothers y The Righteous Gemstones. En el ámbito cinematográfico, Goodman es más conocido por sus papeles en Barton Fink, Los Picapiedra, El gran Lebowski y Flight.

A los 72 años, Goodman luce una nueva figura que comenzó a tallar gracias al ejercicio, la práctica de boxeo y una alimentación más ordenada. Realmente el actor sorprendió por haber bajado 90 kilos. El año último, contó cómo había sido ese proceso.

John Goodman aseguró que mejoró su salud gracias al descenso de peso que logró con ejercicio y una alimentación equilibrada VALERY HACHE - AFP

“No estaba viviendo, solo existía”, aseguró quien dio vida al personaje de Dan Cooner en Rosanne (1988-1997), que en 2007 llegó a pesar 200 kilos. Cuando vio que su estado impedía desarrollar sus actividades diarias, decidió comenzar con una transformación que cambiaría por completo su vida. Así fue que se contactó con Mackie Shilstone, personal trainer de figuras como Serena Williams y Peyton Manning, y adoptó un nuevo estilo de vida que se basó en tres pilares fundamentales: decirle adiós al azúcar y al alcohol, hacer ejercicio seis días a la semana y seguir una dieta balanceada.

Con paciencia y voluntad, los cambios comenzaron a llegar. En 2010, tres años después de haber comenzado, perdió 45 kilos. “En los viejos tiempos, perdía 20 o 30 kilos en tres meses y luego me recompensaba con un paquete de lo que fuera y simplemente volvía a mis viejos hábitos”, contó el actor en diálogo con un programa de la cadena norteamericana ABC en 2017. “Entonces quise empezar a bajar de peso lentamente, moverme, hacer ejercicio. Estoy llegando a una edad en la que ya no puedo permitirme quedarme quieto”, continuó.

“El boxeo me cambió la vida. Es terapéutico, te ayuda a mantenerte fuerte física y emocionalmente”, expresó en 2023. Los entrenamientos los intercambiaba con los paseos diarios de sus perros, los cuales sumaron y contribuyeron en el proceso. La motivación también surgió de las ganas de seguir trabajando de la actuación, su verdadera pasión, a la cual sigue apostando en la actualidad, como el proyecto que por estos días lo tiene ocupado en el Reino Unido, a las órdenes de Alejandro González Iñárritu.

LA NACION