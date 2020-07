El actor que llevó a Superman a la TV desató la polémica: "Hoy no sería posible"

Dean Cain salió al cruce de un artículo de Time que propone reflexionar sobre cómo son presentados los superhéroes en el cine y la TV Fuente: AFP

7 de julio de 2020

En los Estados Unidos, los superhéroes quedaron en el centro de un inesperado debate en medio de las manifestaciones públicas y los debates por la brutalidad policial frente a poblaciones vulnerables como la afrodescendiente. Dean Cain, quien interpretó a Superman en la popular serie de la década del 90 Lois y Clark , defendió a las fuerzas de seguridad y aseguró que "hoy Superman no podría defender la 'verdad, justicia y el modo de vida americano'", pero recibió duras críticas de distintos sectores.

Todo comenzó cuando la revista Time publicó, hace algunos días, un artículo en el que proponía que al movimiento que llevó a replantear la manera en la que la Policía es presentada en series de ficción y reality shows debía seguirle una reflexión acerca del modo en que se piensa a los superhéroes . "Es tiempo de discutir acerca de la manera en la que buscan justicia", escribió la periodista Eliana Dockterman.

"Mientras todos nos involucramos en esta larga conversación sobre la aplicación de la ley, ya es hora de que también hablemos de los personajes más populares de las películas, los que deciden los parámetros de la justicia y, a menudo, los representan con violencia: los superhéroes. Los superhéroes son como policías con capa, que imponen justicia con sus poderes", puntualizó Dockterman, además de señalar que, por lo general, son "hombres blancos y heterosexuales cuyo rol es ser una extensión de un sistema judicial roto, sin ningún control externo sobre sus poderes".

El artículo no cayó nada bien en muchos estadounidenses y Dean Cain, entrevistado por la cadena de noticias Fox News, se sumó al descontento: "¡Qué locura leer esto! Ella y otras personas firman artículos y gritan consignas anti policiales todo el día, pero cuando su vida esté amenazada marcarán 911 en su teléfono y se quedarán esperando que llegue un oficial de policial porque, ¿sabés qué? Los policías son héroes".

"Todo este asunto de la cultura de la cancelación en la que estamos metidos es una locura. Es una versión de 1984 de George Orwell. Este artículo de la revista Time, todo lo que dice, desde el principio. son un montón de afirmaciones que son totalmente falsas", aseguró furioso Cain. El intérprete no pudo negar que existen actos de violencia y discriminación en las fuerzas pero los definió como "manzanas podridas" en los departamentos policiales, y que "el 99.9% de los oficiales tienen como objetivo servir y proteger a sus comunidades".

Cain, quien interpetó al último hijo de Kripton entre 1993 y 1997 en la serie de televisión Lois y Clark. Las nuevas aventuras de Superman , concluyó: "Les aseguro que hoy Superman no podría decir que defiende la 'verdad, justicia y el modo de vida americano'". La entrevistadora de Fox News, Ainsley Earhardt coincidió plenamente: "¡Oh por Dios! ¡Tenés razón! ¡Tenés toda la razón!". Ese clip televisivo pronto llegó a las redes sociales y se encontró con adhesiones y rechazos.

Muchos guionistas y artistas de cómics como David Weissman o Brian Lynch rechazaron la visión de Cain y el autor Tom King incluso rebatió estas declaraciones al contar cómo no sólo Superman sigue diciendo esa frase sino que lo hizo en una historia reciente que él mismo escribió este año.

"Bueno, gracias y felicitaciones, me has corregido", le respondió Cain, aunque le marcó que en el tuit original lo había insultado. King no se quedó atrás: "Usaste esta plataforma para desacreditar el uso de barbijos, lo que redundará en la pérdida de muchas vidas, exactamente lo contrario de lo que haría Superman. No sé si seré tan fuerte pero peleé por mi país en el extranjero y no sólo me puse una capa enfrente de una cámara"