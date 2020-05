A un día de haber anunciado su separación, Megan Fox protagonizó un sugestivo video junto a Machine Gun Kelly, a quien señalan como su nueva pareja

"Se conocieron en el set en el que grabaron el clip. Hablamos sobre él. Por lo que me dijo es un tipo muy simpático y muy auténtico. Le creo, suele acertar con la gente. Por el momento, son solo amigos. No quiero que la gente piense que son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así". Con esas palabras, el actor Brian Austin Green intentaba alejar los rumores que indicaban al músico Machine Gun Kelly como tercero en discordia y causante de su separación de Megan Fox.

El actor, que interpretaba a David Silver en Beverly Hills 90210 , fue el encargado de anunciar este martes que la relación de 15 años con la actriz se había terminado. Además, reveló que fue ella quien le pidió el divorcio. "Ella me dijo: 'Al estar fuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me gusté más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar', Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no pudo sentirse así, no fue una elección, es como lo vivió de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos", reconoció en su podcast. Y, emocionado, agregó: "Ella fue mi mejor amiga durante 15 años y no quiero que eso se pierda".

Las declaraciones del actor no fueron casuales. Austin Green decidió hablar luego de que salieran a la luz fotografías en las que se podía ver a la madre de sus hijos Journey River, Bodhi Ransom y Noah Shannon, junto al músico.

Al menos parte de las declaraciones de Austin Green son ciertas: la actriz de Transformers y Kelly efectivamente se conocieron en Puerto Rico, en el set de la película Midnight in the Switchgrass . Según indica la revista People, la relación entre ellos fue creciendo y, en las últimas semanas, pasaron mucho tiempo juntos en la casa de Fox.

Este miércoles, todos los intentos del actor por acallar los rumores fueron borrados de un plumazo. Es que, justamente, un día después de que Austin Green rompiera el silencio, el rapero lanzó el videoclip de su nuevo tema, "Bloody Valentine", que tiene a Fox como protagonista excluyente. En el video, la sensual actriz interpreta a una mujer fatal que termina asesinándolo en la bañera.