Megan Fox y Brian Austin Green, separados tras 16 años juntos

Tras 16 años juntos, Brian Austin Green y Megan Fox se separan

Después de 10 años de matrimonio , la pareja de actores formada por Megan Fox y por Brian Austin Green decidió separarse. Así lo dio a conocer el propio Green en uno de los episodios de su podcast. La pareja tiene tres hijos en común, Noah Shannon, de siete años; Bodhi Ransom, de seis; y Journey River, de tres.

"Hemos tenido una relación maravillosa, siempre la querré y sé que ella siempre me querrá", expresó el actor en su programa, que dio a conocer que el fin de su relación no está relacionado con ninguna infidelidad. Al parecer, la cuestión se decidió a finales de año pasado, cuando decidieron emprender caminos por separado y "ver cómo era la vida". "Fue un gran cambio para ambos", relató.

¿Algo más que amigos? Megan Fox y una salida en auto con el rapero Machine Gun Kelly, que fue captada por los paparazzi Crédito: GROSBY GROUP

La cuestión es que, la pasada semana, Megan Fox, de 34 años, fue fotografiada paseando y recogiendo comida para llevar en Calabasas (California) junto al rapero Machine Gun Kelly , de 30, con quien participó recientemente del rodaje de una película (paralizado por la pandemia) y con quien al parecer ahora pasa mucho tiempo. El cumpleaños de Fox fue el sábado, y ese día Austin Green -de 46 años- compartió un mensaje en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores. En su perfil de Instagram, junto a una imagen de una mariposa y una flor, escribió: "Al final las mariposas se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo".

Ahora Austin Green aclaró la situación en su podcast. "Como familia, lo que hemos construido es muy bueno, realmente especial. Así que decidimos asegurarnos de que no perdiéramos eso. Tenemos que asegurarnos de que somos amigos de verdad el uno del otro, y de que estamos unidos por los niños. Vamos a irnos de vacaciones como una familia y a centrarnos en ellos", relató, explicando que habían visto lo destructivos que podían ser otros divorcios.

La exmodelo y actriz de la saga Transformers y el que fue uno de los protagonistas de la serie Beverly Hills 90210 se conocieron en un rodaje en 2004 y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Salieron durante un par de años y cortaron en 2009, pero pronto volvieron a unirse y se casaron en 2010. Ya tuvieron una separación en 2014, cuando llegaron a pedir el divorcio , pero en ese momento dieron marcha atrás.

Ahora ambos empezaron a distanciarse nuevamente después de que la intérprete se marchase a Puerto Rico a rodar Midnight in the Switchgrass, film en la que compartió protagonismo con Bruce Willis y en la que conoció al rapero Machine Gun Kelly. Según Green, a su regreso "las cosas no habían cambiado demasiado", pero unas semanas después decidieron replantearse la pareja. "Ella me dijo: 'Al estar fuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me gusté más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar', Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no pudo sentirse así, no fue una elección, es como lo vivió de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos".

Según Green, Gun Kelly es "un amigo" de su ya exmujer. "Por lo que me dijo es un tipo muy simpático y muy auténtico. Le creo, suele acertar con la gente". Además, el actor quiere quitarle peso a esa posible relación: "No quiero que la gente piense que son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así. Esto es algo nuevo para nosotros".

Además en su conversación el actor no descarta una reconciliación. "Quién sabe cómo acabará este viaje, nos queda mucha vida por delante. Ahora los caminos empiezan a ir por separado. Pueden volver a juntarse, puede que no. No lo sabemos, yo no lo sé. No quiero hacer predicciones porque no tengo ni idea".