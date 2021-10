El conmovedor posteo que hizo Tomás Kirzner luego de contar que sufrió abuso cuando era menor

El sábado por la noche, Tomás Kirzner estuvo como invitado al programa de Telefe PH: Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff. En ese marco, el joven compartió una historia de su vida sobre la que nunca se había pronunciado antes. Con mucha valentía, el hijo de Araceli González y Adrián Suar contó que fue abusado en dos oportunidades cuando tenía siete años.

Luego de la emisión del programa y de la repercusión que tuvo su desgarrador testimonio, el actor subió a su cuenta de Instagram una captura de su presencia en el ciclo con una canción muy conmovedora: “The Sounds of Silence” (”Los sonidos del silencio”) de Simon & Garfunkel, de 1964, que comienza con la famosa frase “Hola oscuridad, mi vieja amiga”. Kirzner compartió el tema en sus Stories, mientras que en un posteo de su feed de hace dos días sus seguidores le dejaron numerosos comentarios de apoyo tras escucharlo hablar en el programa.

El testimonio de Tomás Kirzner

El posteo de Toto Kirzner en sus Stories Instagram @tomaskirzner

Con la pregunta “¿a qué momento les gustaría volver?” como disparador, el actor decidió relatar lo que le sucedió de pequeño. “Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, comenzó Kirzner, para luego compartir que fue abusado en dos ocasiones.“No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, aclaró.

Kirzner recordó ese momento con mucha enteraza. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre. No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, remarcó.

“[Al hombre] Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla. Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.