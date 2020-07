El apoyo de Malena Narvay a Oriana Sabatini después de que confesara que sufre trastornos alimenticios Crédito: Intagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 15:12

Hace una semana, Oriana Sabatini rompió con todos sus miedos y se animó a publicar en sus redes sociales un video en donde se muestra tal cual es. Resaltando los restos de piel en su torso y, según describió, "la poca celulitis" de sus piernas, contó que hace diez años sufre de trastornos alimenticios. Entre las famosas que salieron a aplaudir su valentía se encuentra Malena Narvay, quien al igual que la cantante fue pareja de Julián Serrano.

"La belleza de un ser humano va por un lado distinto al que nos dijeron. Es hermoso que al fin se esté construyendo una sociedad de respeto y amor por la diversidad (diversidad en todo sentido) donde de a poquito podamos sentirnos bien siendo como somos cada uno. Sigamos por acá", escribió Narvay en Twitter, pocas horas después de que Oriana compartiera su mensaje.

Además, Malena tuvo otro gesto público un poco más sutil, que muchas personas no tardaron en notar. La actriz comenzó a seguir en Instagram a su colega y le puso "me gusta" a la publicación, demostrándole su apoyo. Oriana, por su parte, también se sumó a los 1,4 millones de seguidores que tiene Narvay en la plataforma.

Cuando en junio de 2017 Oriana y Julián pusieron fin a su noviazgo, muchos especularon que Malena era la tercera en discordia. En ese momento ninguno de los tres salió a hacer declaraciones al respecto. Narvay y Serrano no confirmaron su romance hasta marzo de 2018. Hoy, ya separados, la relación entre las mujeres parece ser de buena onda y con ningún tipo de rencor de por medio.

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", escribió hace cinco días Oriana al sincerarse ante sus seguidores. "Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima. No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor", expresó.

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÄ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras me encanta como salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande", culminaba su mensaje.