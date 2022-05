El mensaje de Malena Narvay que preocupó a sus seguidores: “Me duele en el alma”

Malena Narvay atraviesa un duro y difícil momento personal luego de la trágica muerte de su mascota. A través de las redes sociales hizo un descargo y contó en detalle cómo un hombre atropelló con su auto a su perrita y no se detuvo para ayudarla.

“La persona que atropelló a mi perra estaba usando el celular mientras manejaba, y como la gente lo vio que lo estaba usando y él se dio cuenta que lo vieron, siguió de largo. Pudo haber sido mi perra o un nene chiquito”, comenzó con su descargo la actriz a través de su cuenta de Twitter.

Malena Narvay despidió a su perrita More tras 15 años juntas (Foto: Instagram / @malena.narvay)

En cuanto a cómo se produjo el trágico accidente, relató: “Había gente pintando mi casa y se ve que alguien dejó la puerta mal cerrada. Me duele en el alma porque hace 15 años tenía a mi perra y siempre nos fijábamos la puerta. Mi perra es viejita y habrá salido desorientada”.

Malena Narvay mostró su dolor en un mensaje (Foto: Captura Twitter/ @LenaNarvay)

Malena contó a través de su cuenta de Twitter detalles de lo ocurrido con su mascota y explicó que tras el terrible hecho, una señora que no conoce, actuó rápidamente y la llevó a la veterinaria, aunque ya estaba muerta. Como la actriz no sabía lo que ocurrió, se desesperó al no encontrarla en su casa y ahora busca intentar saber dónde está el cuerpo.

“La veterinaria no le tomó los datos a esta señora. Llamamos al Pasteur (donde supuestamente la llevaron) y mi perra no está”, precisó. Asimismo, si bien agradeció el accionar de la mujer, ahora pide datos para dar con ella y, de esa manera, llegar a su mascota.

"NO USEN EL CELULAR CUANDO MANEJAN", las contundentes palabras de Malena Narvay tras la muerte de su perra atropellada por un auto (Foto: Instagram / @malena.narvay)

Además, tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se movilizaron para ayudarla y dejó una fuerte advertencia para los conductores del vehículo que atropellaron al animal: “No usen el celular cuando manejan. Y, si tienen un accidente, aunque se asusten, frenen porque una familia entera va a necesitar respuestas”.

Para finalizar, señaló: “Seguramente esta persona no quiso atropellar a nadie, pero cuando uno tiene un auto tiene una responsabilidad gigante. Hago este tweet más que nada por si alguien tiene dato de la mujer que mencioné antes o si ella pudiera llegar a leer esto así sé a donde llevó el cuerpo de More”.

La tristeza y enojo de Malena Narvay tras la muerte de su perra (Foto: Twitter / LenaNarvay)

La conmovedora despedida de Malena Narvay a su perra More

En su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores, Malena se despidió de su amada mascota con imágenes y un sentido mensaje: “No tengo palabras para lo que me duele todo esto mi gordita. Me acompañaste 15 años. Voy a extrañar todo de vos. Te amo para siempre More. Gracias por tanto amor, mi bebita siempre”.