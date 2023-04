El bailarín Joaquín Cortés, internado de urgencia tras perder el conocimiento mientras jugaba con sus hijos

escuchar

El bailarín Joaquín Cortés, de 54 años, permanece internado en un hospital de Madrid después de perder el conocimiento hace unos días, mientras jugaba con sus dos hijos. El propio artista se encargó de informar sobre su estado de salud y de relatar cómo vivió estas últimas semanas, en las que los síntomas de que algo iba mal se repetían cada vez con más frecuencia. A través de su perfil de Instagram, Cortés detalló lo ocurrido desde la cama del hospital.

Según el escrito que publicó este domingo, 2 de abril, el coreógrafo se encontraba inmerso en la gira de su nuevo espectáculo, Esencia. Ni los compañeros con los que comparte escenario conocían su estado de salud y se enteraron de la noticia al mismo tiempo que los seguidores del bailarín. “Hace semanas que empecé a sentirme mal, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza. Aun así, estuve ensayando sin descanso por semanas y pude bailar en Madrid en el Teatro Real [el 14 de marzo] y en Barcelona en el Liceu [el 26 de marzo]”, comienza a explicar Cortés en el comunicado.

Lo que empezó como un simple susto, poco a poco fue agravándose. “Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser y me quedé aturdido mientras conducía. Me asusté, pero se me pasó. El otro día llegué a Madrid desde San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser, pero esta vez le tuve que pedir a Moni [su mujer] que tomara el volante porque de pronto no veía nada”, continúa el artista en su publicación, en la que además de la foto en la que se le ve en la cama del hospital también compartió una imagen más detallada de su pulsera de identificación del centro de salud.

El susto mayor llegó hace unos días, cuando se encontraba jugando con sus dos hijos, Romeo, de tres años y Andrea, de dos. “Directamente me desvanecí. Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno”, explica el coreógrafo, que todavía permanece en el hospital a la espera de que le hagan una broncoscopía y consigan dar con el diagnóstico.

El bailarín le pidió disculpas a su público de San Sebastián, donde tendría que haber actuado la noche del domingo. La actuación tuvo que ser suspendida. “Solo me da esperanza pensar que si bailé así de salvaje con poco oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones, cómo bailaré cuando me recupere”, defiende Cortés. Lo más complicado, según él mismo relata en su cuenta de Instagram, es estar lejos de sus hijos y llevar días sin verlos. Además, fue con ellos, precisamente, con quienes perdió el conocimiento. “Todo va a salir bien”, concluye el comunicado.

Las muestras de cariño y los mensajes de ánimo se multiplicaron desde que el bailarín reveló cómo se encontraba y el momento que está atravesando. “Ánimo, amigo. No conozco a nadie que le ponga más pasión a su trabajo. En nada estarás de nuevo disfrutando”, escribió el presentador Roberto Leal. “Te vas a recuperar pronto, vas a tener a tus niños de nuevo entre tus brazos y nos vas a deleitar con tu arte”, comentó la actriz Hiba Abouk. “Te queremos Number One” alentó Estrella Morente y“Te esperamos pronto recuperado y en el escenario”, fue otro de los mensajes que se compartieron leer en sus redes sociales.

