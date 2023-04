Invasión secreta: la nueva serie de Disney+ que sale al rescate de Marvel, con el regreso a la TV de Olivia Colman y Emilia Clarke

escuchar

“¿Dónde están los Avengers?”, se preguntan todos en el trailer de Invasión secreta, la nueva serie de Marvel que ya anunció su estreno para el próximo 21 de junio. Es la misma incógnita que tienen los fanáticos del estudio, que últimamente parece necesitar a los superhéroes más que nadie. En medio de los cambios en Disney, compañía a la que pertenece Marvel, que anticipó una política de estrenos más austera, la poco entusiasta respuesta del público por Ant Man and the Wasp: Quantumania y el sonado despido de la argentina Victoria Alonso. la máxima responsable de la producción de sus películas y series, Marvel necesita ganar su próxima batalla.

Así, la nueva serie de seis episodios recurrirá a uno de sus personajes más queridos, Nick Fury, para llevar adelante una trama que continuará parte de los hechos relatados en Capitana Marvel, en los el personaje de Samuel L. Jackson se enfrentaba por primera vez con la invasión alienígena del título.

La historia estará centrada en los Skrull, aquella agresiva raza alienígena que continúa con sus planes de utilizar su habilidad de cambiar de forma para infiltrarse en estratégicos lugares de poder en la Tierra. Fury deberá regresar al ruedo para intentar detenerlos con la ayuda de la agente especial Sonya Falsworth; una antigua aliada que interpreta Olivia Colman, el extraterrestre renegado (a cargo del actor australiano Ben Mendelsohn) y G’iah, un misterioso personaje que encarnará Emilia Clarke en su regreso a la TV tras el final de Game of Thrones.

Olivia Colman en Invasión secreta Disney

En el adelanto que se dio a conocer esta madrugada también aparecen un par de viejos conocidos del universo de Marvel: la agente Maria Hill interpretada por Cobie Smulders; el viejo amigo de Iron Man, James Rhodes (Don Cheadle) y el agente Everett K. Ross (Martin Freeman), parte de las dos entregas de Pantera negra. Claro que la dificultad de la misión de Fury aumentará considerablemente por el hecho de que el personaje es un fugitivo de la justicia y “el hombre más buscado del mundo”, como se dice en el trailer, y que deberá descubrir dónde se esconden sus enemigos, especialmente huidizos ya que tienen la habilidad de transformarse en quien deseen.

Más allá de lo que suceda en pantalla, lo cierto es que la nueva serie representa un punto de inflexión para el exitoso estudio. Según publicó hace unas semanas la revista The Hollywood Reporter, a partir de las repetidas críticas respecto de la baja calidad de los efectos visuales de las más recientes películas y series de Marvel, Disney empezaría a aplicar un control más estricto sobre esas producciones y esa decisión empezaría a cristalizarse al retrasar la salida de algunas de sus series anunciadas para 2023 con el fin de concentrarse en las películas que vienen: Guardianes de la galaxia: volumen 3 (se estrena en la Argentina el 4 de mayo) y The Marvels que llegaría en noviembre a las salas de todo el mundo.

Como resultado de esa política empresarial, Invasión secreta y la segunda temporada de Loki podrían ser los únicos programas que se estrenen este año en Disney+, lo que dejaría a las ya anunciadas series Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos y la segunda parte del ciclo de animación What If…? para más adelante. Así lo dio a entender Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, en esa nota de The Hollywood Reporter al explicar que “el ritmo en que saldrán los programas de Disney+ va a cambiar para que todos tengan su momento de brillar”. Una muy elegante forma de decir que es tiempo de que el estudio se concentre más en la calidad de los contenidos que produce que en la cantidad que logren poner en pantalla.