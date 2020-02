El "Bicho" Gómez y Anita Martínez bailaron juntos en la pista de ShowMatch en 2014 Fuente: Archivo

Por su humor y energía, la pareja formada por el "Bicho" Gómez y Anita Martínez regaló años atrás grandes momentos al " Bailando por un sueño". Sin embargo, ante la propuesta para volver a presentarse como un equipo en la próxima edición del programa, el capocómico declinó regresar a la pista con su colega.

En una conversación con Radio Mitre, el humorista comentó que "hay muchas posibilidades" de estar este año en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, aunque no con su antigua compañera. "Me encanta trabajar en lugares que me dan la libertad para hacer lo que quiero. Cuando hemos estado con Anita nos hemos divertido mucho. Creo que marcamos un antes y un después en el programa porque antes no había previas", remarcó primero.

Gómez valoró, no obstante, como un reto que cada uno pueda desempeñarse por separado. "Me ofrecieron bailar con Anita, pero me parece que pusimos una vara tan alta e intentamos volver pero no fue lo mismo. Está bueno que lo hagamos por nuestro lado. Le da al aire al programa y a nosotros también", aclaró.

"Es una cuestión profesional no bailar con Anita. Nosotros tenemos carreras individuales. Nos disfrutamos muchísimo. La gente quiere vernos juntos y espera mucho más de nosotros. Le hemos dado tanto al 'Bailando'... Lo hemos ensuciado a Marcelo con torta, y se tuvo que ir a bañar al aire. Eso es casi insuperable. Qué más se puede hacer. Nos va a hacer muy bien hacerlo separados", remarcó.

Y, a continuación, aclaró que con su excompañera mantiene una buena relación. "Nos llevamos bien. Yo he trabajado con su expareja el año pasado. No hay ningún tipo de problema", dijo. Sin embargo, cabe recordar que, cuando Gómez y Anita se despidieron de la pista en 2015, tras la renuncia de ella al concurso, no llegaron a aclarar qué era lo que los había distanciado.

Al margen de ello, el cómico adelantó el nombre que se baraja para acompañarlo en su vuelta al certamen. "Es casi seguro que será Kari Hernández, una gran artista. Ella está haciendo una comedia e hizo una serie que se llama Gorda. Me encanta su humor y (la posibilidad de) poder mandar un mensaje distinto en el programa. Todos podemos bailar. La coach seguramente será mi mujer, Vero Pecollo", manifestó el "Bicho".

En cuanto a su posible futura partenaire, cabe señalar que Kari Hernández es la actriz argentina que puso a la gordofobia en el centro del debate con la multipremiada serie web que protagoniza. La intérprete destaca en la cartelera under porteña, es socia del teatro NUN, encabeza varias obras de teatro y ha participado en películas de primera línea como La odisea de los giles.