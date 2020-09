El actor de Avengers publicó accidentalmente una foto de sus partes íntimas y su compañero de la saga salió a respaldarlo Fuente: Archivo

El actor de Capitán América, Chris Evans, vivió un momento desafortunado el sábado cuando, de manera accidental, posteó en sus Stories de Instagram -que tiene más de 5 millones de seguidores- una imagen de sus partes íntimas.

Todo comenzó cuando el actor estaba mostrando un juego en el que se veía a su familia viviendo un momento divertido. Sin embargo, en lugar de cortar allí, mostró sin advertirlo el carrete de su celular y, entre las imágenes que se encontraban primeras, había una de sus partes íntimas. Evans advirtió el error y eliminó la historia de manera inmediata.

Sin embargo, para sus followers no pasó inadvertido el hecho, y lo empezaron a comentar en las redes, volviendo al actor Trending Topic. Por un lado, muchos fanáticos pidieron que no se replique la imagen, mientras que otros se lo tomaron con humor.

El tuit de Mark Ruffalo que potenció el tema

Lejos de querer aludir a la situación, Evans se llamó a silencio para que el tema no cobre magnitud, pero no se esperaba que su colega y compañero de Avengers, Mark Ruffalo, muy prolífico en Twitter, se pronunciara en dicha plataforma, lo cual no hizo más que prolongar la discusión sobre el blooper en cuestión.

En lo que fue un intento de mensaje de apoyo a su amigo, Ruffalo se hizo eco de la tendencia del sábado a la noche.

"Amigo, mientras [Donald] Trump siga siendo Presidente, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte", escribió el nominado al Emmy. "¿Ves? Ese es el lado positivo del asunto", concluyó Ruffalo con un tuit que Evans no contestó, así como tampoco ningún otro colega, pero que ya sumó más de 36 mil retuits y sigue en ascenso.