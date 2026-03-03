Mariano De La Canal sufrió la mordedura de un perro y mostró las heridas: “Me desconoció”

El influencer Mariano de la Canal, conocido por el público como “el fan de Wanda”, reveló que sufrió un grave accidente doméstico. El fin de semana, mientras compartía un asado en la casa de un amigo, fue mordido por el perro del dueño de casa y la agresión le provocó una importante herida en el labio superior que requirió atención médica inmediata y ocho puntos de sutura. “Me desconoció”, se lamentó en un video en sus redes sociales, donde contó el episodio para llevarle tranquilidad a sus fans.

Tras varios días de inactividad en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 436 mil seguidores, De la Canal relató lo sucedido. “Hola. Bueno, les quería contar que el día viernes me mordió un perro en la boca. Tengo ocho puntos. El perro de un amigo que nos invitó a la casa a comer asado. Yo soy mega amoroso con los animales. Amo. De hecho, miren dónde está la reina, pero me desconoció. Me desconoció”, explicó el mediático en su testimonio.

Con su palabra, Mariano reveló la sorpresa que le produjo la reacción del animal, a quien conocía. Según comentó, es un amante de los perros e incluso tiene una chihuahua llamada Greta, que estaba acostada con él mientras grababa el video. Así, la agresión fue inesperada para todos y, por suerte, no pasó a mayores.

Mariano saltó a la fama al conocerse como "el fan de Wanda" (Foto: @marianodelacanal)

La lesión en el labio, que demandó ocho puntos de sutura, generó una gran preocupación en el influencer, no solo por el dolor físico, sino también por las posibles secuelas a futuro. El silencio que mantuvo durante el fin de semana, antes de su reaparición pública, sugirió la gravedad del momento y la necesidad de un tiempo para asimilar el shock.

La decisión de hacer pública su situación también estuvo influenciada por sus compromisos laborales. “Tenía vergüenza de mostrarme así porque, nada, viste que yo grabo muchos videos y estoy grabando mucho contenido para Gran Hermano”, confió el creador de contenido.

Sin embargo, la obligación de cumplir con sus compromisos laborales lo llevó a “blanquearlo”. “Tengo marcas con las que tengo que subir videos y grabar contenido por contratos ya establecidos, así que decidí blanquearlo y contarles lo que pasó. Estoy muy hinchado, pero esta es mi realidad y quiero compartir tanto lo bueno como lo malo”, aseguró y puso de manifiesto la presión de su agenda profesional.

Según contó, la lesión le generó complicaciones laborales (Foto: @marianodelacanal)

Más allá de la evidente afectación física, De la Canal compartió su estado emocional y las inquietudes que lo rodean, ya que su preocupación más latente se centra en la estética de la cicatriz que le va a quedar grabada en la boca. “Por otro lado, estoy preocupado por cómo me va a quedar la herida y si en el futuro podré hacerme un tratamiento láser”, expresó al cierre de su declaración.