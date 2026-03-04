“Ahora solo me queda descansar”: cómo sigue la salud de Daniela Ballester tras sufrir un ACV

El 19 de febrero pasado, la periodista Daniela Ballester debió ser internada de urgencia tras sufrir un ACV hemorrágico. Según detalló, una cefalea intensa y molestias cervicales la obligaron a buscar asistencia médica inmediata. Desde entonces, la conductora de C5N permanece internada en el sanatorio Los Arcos y se recupera de manera favorable. Este mediodía, la conductora dio detalles sobre su estado de salud en un audio que le envió a Intrusos.

“La colega de C5N, una de las periodistas más importantes del canal, sufrió un ACV, y no se sabe demasiado sobre su estado hasta ahora, en el sentido que sabemos que, aparentemente, no había tenido secuelas, pero dejó un audio exclusivo para Intrusos a través de Camilo García”, dijo el conductor Rodrigo Lussich para introducir el tema. Inmediatamente, el panelista -que volvió al ciclo después de varios años- tomó la palabra y anticipó parte de su conversación con Ballester.

“Está internada, está con médicos, estaba atendida, pero se tomó el momento para contestar algunos mensajes de la producción y algunos míos”, contó agradecido. “Ella estaba haciendo una vida muy sana, no toma alcohol, no fuma, va al gimnasio dos horas por día, come coliflor, le hace buena comida a su hijo. Tiene como una vida casi perfecta”, advirtió, al subrayar la sorpresa que significó para todos que la conductora sufriera un cuadro de ese tipo. “Dijo que fue como una cosa megafortuita, que puede llegar a ser genética”, agregó antes de poner al aire el audio de quien se hizo conocida por su participación en Gran Hermano 2001.

La periodista, oriunda de Mar del Plata, se hizo conocida por participar en la edición 2001 de Gran Hermano (Fuente: Instagram/@ballesterdaniela)

“Camilo, de mi corazón, qué lindo que estés otra vez en Intrusos, como primera cosa. Segunda, que estoy muy bien, me estás escuchando bien porque así estoy. Ahora solo me queda descansar”, comenzó Ballester con voz serena y relajada. “Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y nada. La verdad que no tengo ninguna secuela y eso está buenísimo. La verdad que nada, nada de nada. Lo que tengo es algo que es genético, o sea, que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó”, reveló entre asombrada y confundida.

Tras advertir que no hay nada que podría haber hecho para evitarlo, Ballester remarcó: “Ni nada que tenga que hacer ahora como a rajatabla. Yo voy al gimnasio tres, cuatro veces por semana, voy a clases de baile con un grupo porque me encanta. Como sano, porque empecé a cocinar con mi hijo y le hago verduritas, viste, para el cole y esas cosas. Entonces, también estaba comiendo bien. El alcohol no me gusta, nunca me gustó. Esto lo sabe todo el mundo porque no tomo, no me gusta. Entonces no hay mucho que deba hacer”.

Y enseguida, usó una metáfora para llevar tranquilidad a sus seguidores: “‘Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar’, me dijo uno de los médicos. Así que bueno, ya está, ya mi rayo cayó donde tenía que caer y ahora estoy súpertranquila, la verdad, tranquila y contenta”, expresó mientras le agradecía a él y a todo el equipo del ciclo de América por el cariñó y la preocupación.

“Da tranquilidad, lleva tranquilidad, está bien, se la escucha bien y lo que está es en una recuperación lógica, porque tuvo un ACV, claramente”, opinó Lussich tras escuchar su palabra. Por su parte, Camilo García aclaró que la conductora seguirá internada y que el canal no la apura para volver. “Ella se replantea si va a ver volver con más intensidad o igual que antes”, concluyó.

“Feliz y con ganas de volver a trabajar”

Según pudo saber LA NACIÓN, la periodista se encuentra “sana, feliz y con ganas de volver a trabajar” pese al susto que vivió. Acompañada en todo momento por su círculo íntimo, Ballester asegura estar “igual que el día previo al ACV, sin ninguna secuela”. “Queda monitorearme y descansar. La vida me dio una nueva oportunidad”, destacó mientras imagina lo grave que podría haber sido el cuadro.

“Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo y amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida”, reflexionó en medio del cimbronazo que le tocó atravesar.