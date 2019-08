La conductora se confundió al publicar una captura de una charla privada en su cuenta de Twitter. Crédito: gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 10:59

¡Y lo hizo otra vez! Susana Giménez subió por error una captura de pantalla de un chat privado con su secretaria Dolores Mayol, donde se ve el texto que la diva tenía que publicar con una foto de su escapada "camuflada" a las Caratas del Iguazú junto a su hija Mecha. El blooper no pasó inadvertido por sus seguidores y los comentarios no tardaron en llegar.

"Tenías que copiar el mensaje, no mandar la captura. ¡No importa! Igual, te queremos Su"; "Nada que agregar, sos la mejor Su. Te amamos"; "Su, ¡si querés te manejo la cuenta gratis!"; "Sos tan genial, por eso te amamos tanto", fueron algunos de los mensajes de sus seguidores en respuesta al insólito tuit.

La conductora también publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos de su paso por una de las siete maravillas naturales del mundo, agradeciendo la invitación a un lujoso hotel cinco estrellas que se inauguró recientemente, pero sin ninguna perlita de por medio: "Feliz de visitar Iguazú y ser nombrada "Huésped de Honor" en este fabuloso hotel".

La famosa conductora disfrutó de su visita a las Cataratas del Iguazú junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, y no se perdió de caminar por los circuitos turísticos del Parque Nacional Iguazú, compartiendo en sus redes sociales videos de los imponentes paisajes. Y, por supuesto, se detuvo a tomarse la clásica foto en la Garganta del Diablo.

Susana y su hija en la imponente Garganta del Diablo. Crédito: Instagram Susana Giménez

Esta no es la primera vez que la diva tiene problemas con las redes sociales. Hace unos meses había confundido Twitter con WhatsApp escribiendo tuits como si fueran mensajes privados para su amigo Marley Y otra vez le pasó que subió a Instagram Stories una imagen suya a cara lavada sin darse cuenta y la borró a los pocos minutos.

Otro de sus inolvidables bloopers virtuales fue cuando activó -sin querer- un vivo en Instagram, en la víspera de la entrega de los premios Martín Fierro de 2018 y se la escuchó decir que el conductor Marcelo Tinelli "no era muy querido por la gente". "¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo, y bueno, es un horror. Fui yo la que lo apreté", se disculpaba Susana explicando el episodio días después.