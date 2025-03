El calvario de Michelle Trachtenberg: sus múltiples y misteriosos problemas de salud

La repentina muerte de Michelle Trachtenberg conmocionó al mundo del espectáculo. La actriz de 39 años fue encontrada sin vida por su madre en su departamento de Nueva York y desde el momento de su fallecimiento, el 26 de febrero, las teorías sobre los motivos de su muerte siguen acrecentándose. Una de las más escuchadas y leídas asegura que su deceso podría estar relacionado con el trasplante de hígado al que se sometió hace algún tiempo. Sin embargo, un amigo cercano de la actriz rompió el silencio y reveló cuáles son los problemas de salud que venía atravesando.

La decisión de su familia de que no se le realizara una autopsia y la conclusión del equipo forense que declaró que su muerte había sido por causas “indeterminadas” no hizo más que acrecentar el misterio.

Lana, la madre de Michelle Trachtenberg, fue quien encontró el cuerpo sin vida de la actriz

Ya en 2024, algunos de sus seguidores notaron que los fanáticos notaron que su apariencia no era la misma. En una publicación de 2024, Trachtenberg les aseguró que estaba “feliz y saludable”, pero en las últimas semanas se fueron sumando testimonios que indican que los últimos años no fueron fáciles para la intérprete. “La última vez que la vi, sentí que algo no estaba bien. Se notaba que algo estaba pasando. Estaba muy frágil y había estado enferma durante un tiempo”, indicó una fuente de la industria.

El 20 de febrero, menos de una semana antes de su muerte, la actriz fue vista en el restaurante de moda Sartiano’s de Soho con un grupo de amigos. “Algo parecía extraño en ella”, aseguró una de las personas que compartió espacio con ella esa noche. Y Ariana Rodríguez, vecina del edificio de Trachtenberg, señaló que en el último tiempo la veía muy delgada. “Cada vez que me la encontraba se parecía menos a la ella misma”, afirmó.

“Fue desgarrador. La amaba mucho”, expresó Rosie O’Donnell, coprotagonista de Harriet, la espía. “Ella luchó los últimos años. Ojalá hubiera podido ayudarla”, agregó, sin brindar más detalles. Por su parte, la fotógrafa y periodista británica Amanda de Cadenet reveló que Trachtenberg la había llamado recientemente por FaceTime desde una cama de hospital y que era consciente de que estaba gravemente enferma. “Aunque no te parecías a vos misma, tu dulzura y tu humor seguían vivos”, escribió de Cadenet en sus redes sociales. Y agregó: “Sabías que la muerte era una gran posibilidad y solo lamento que el resultado no haya sido mejor”.

La última publicación de Michelle Trachtenberg en sus redes sociales (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Y cuando todo indicaba que el círculo cercano de la actriz iba a mantenerse en estricto silencio, uno de sus amigos más cercanos brindó una entrevista a Us Weekly en la que compartió información certera sobre los padecimientos que la actriz atravesó en los últimos años. El hombre, que prefirió que su nombre no trascendiera, se refirió primero a uno de los tópicos más transitados: “Ella fue siempre muy abierta con sus allegados a la hora de hablar sobre el trasplante de hígado al que debió someterse en el último año, pero la verdad es que tampoco nos dio muchos detalles. No era necesario”.

Según su amigo, los problemas de salud se venían gestando desde hacía tiempo. “Sufría de problemas de espalda y luego se sumó una complicación en los huesos. También comenzó a caerse con bastante asiduidad”, indicó. De hecho, la actriz apareció en una alfombra roja con un bastón en 2019 y compartió en sus redes una foto de su tobillo hinchado en 2021. “Siempre que hablábamos, había algún tema médico que se sumaba a la larga lista”, señaló la fuente.

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera en su niñez

Si bien la insuficiencia hepática suele ser consecuencia de trastornos genéticos, cáncer, hepatitis o consumo excesivo de alcohol, si el trasplante es necesario debido al deterioro ocasionado por el alcohol, los especialistas recomiendan que el receptor se abstenga de beber durante el resto de su vida. “Michelle bebía, pero no en exceso. Nunca fue de las personas que salen de juerga y se descontrolan. Ella, sobre todo en los últimos años, era más bien una persona que disfrutaba de planes tranquilos”, aseguró su amigo.

LA NACION