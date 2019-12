El cambio de vida de Adele: quién fue su inspiración para bajar 70 kilos

La cantante decidió cambiar sus hábitos de vida y luce su nueva figura. ¿Quién fue su inspiración? Fuente: Archivo

"Antes prefería llorar, ahora elijo transpirar", escribió Adele en un posteo de Instagram. La cantante decidió hacer un rotundo cambio de vida y bajó 70 kilos gracias a un plan de alimentación y ejercicios. Todo comenzó cuando vio los videos de Joe Wicks, un entrenador personal que es toda una estrella del mundo virtual. El influencer fit fue una gran inspiración para la intérprete británica.

Según informa el periódico The Sun, Adele optó por hacer rutinas de ejercicio en su propia casa, en vez de ir al gimnasio. El mismo medio comenta que la cantante de 31 años está muy entusiasmada con su cambio de estilo de vida, y que comenzó a comprometerse seriamente con la dieta y el entrenamiento desde abril, cuando se separó de Simon Konecki -después de 8 años de amor-, con quien fue madre de su hijo Angelo, de 7 años.

Wicks, el joven que despertó en Adele la motivación de mejorar su calidad de vida, tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram, y le llueven miles de me gusta en cada uno de sus videos de motivación. También conocido como " The Body Coach" se especializa en entrenamientos cortos de intervalos de alta intensidad. A su vez, combina estos ejercicios con una dieta balanceada rica en fibras. Suele compartir recetas saludables en sus posteos para incitar a sus seguidores a hacer postres bajos en calorías que resulten nutritivos y ricos.

La estrella de Instagram no es la única que participa de este gran cambio en la vida de la cantante: Dalton Wong, conocido como "el entrenador de las estrellas", le organiza las rutinas de ejercicios a la intérprete. Cabe agregar que Wong también es el personal trainer de Jennifer Lawrence, amiga de Adele.

En diálogo con The Sun, una fuente cercana a la autora de "Someone Like You" aseguró: "Adele estuvo trabajando en secreto con estos entrenadores personales. Ella no es el tipo de persona que quiere mostrar todo en sus redes sociales, por lo que sigue regímenes y planes desde su casa, usando los videos y tutoriales que le envían sus entrenadores".