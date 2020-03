Tom Chaplin, el cantante de Keane, aseguró tener los síntomas del coronavirus Crédito: Instagram

Tom Chaplin , cantante de la banda inglesa Keane , poco después de cancelar el tour que estaban realizando por Estados Unidos aseguró desde las redes sociales que tiene los síntomas del Covid-19 . "Estoy casi seguro que me enfermé de coronavirus en nuestra gira. Sé que para muchos los síntomas son livianos, pero los últimos días para mí fueron horribles", escribió el cantante de 41 años desde su cuenta de Twitter.

"Temperatura alta, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Ahora me siento bien, pero todo lo que diré es que no le deseo estos síntomas a la gente grande y vulnerable", advirtió Chaplin.

Esto causó la preocupación de sus seguidores quienes le preguntaron si se había hecho el test para tener el diagnóstico certero de que posee la enfermedad. "Desafortunadamente no te hacen la prueba a no ser que estés hospitalizado. Es molesto porque me gustaría saber con seguridad lo que tengo", contestó Chaplin.

Algunos usuarios de esa red social se quejaron porque el artista no debería estar especulando y debería asistir a un centro de salud para tener un diagnóstico preciso. Otros dijeron que era un tuit irresponsable que solo puede causar más pánico para cualquiera que haya estado en contacto con él o que posea esos síntomas.

Recordemos que Chaplin volvió a salir de gira con Keane luego de estar alejado de su banda varios años, en los que se dedicó a su proyecto solista y a rehabilitarse por su adicción a las drogas. En el marco de ese tour, se presentó en noviembre pasado en la Argentina .

Recordemos que en la Argentina , ante síntomas que se corresponden con el coronavirus, los especialistas aconsejan llamar al 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires, 0800-222-1002 a nivel nacional. Así, las autoridades sanitarias del lugar evaluarán si es necesario el traslado de la persona a un centro de salud.