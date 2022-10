Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas y enloquecieron a las redes y a sus fans

escuchar

La posibilidad de ver a Selena Gomez y Hailey Bieber juntas y posando para una foto era algo que muchos consideraban imposible. Sin embargo, este fin de semana las redes sociales se revolucionaron por completo cuando la esposa de Justin Bieber y su exnovia publicaron una serie de imágenes de ambas juntas y sonriendo.

La superestrella del pop, de 30 años, y la modelo, de 25, unieron sus fuerzas en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures el sábado por la noche en Los Ángeles, semanas después de que Hailey apareciera en el podcast Call Her Daddy y desmintiera los rumores de que había “robado” a Bieber de su exnovia, Gomez.

Ambas mujeres se mantuvieron a pura sonrisa mientras posaban para una serie de fotos improvisadas. En una de las imágenes se puede ver a Selena con su mano en la pierna de Hailey, y en otra, transmite felicidad en su rostro mientras la abraza.

Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas https://twitter.com/ghostvofyou

El enfrentamiento entre ambas era un tema recurrente en las redes sociales y en las revistas desde hace cuatro años, cuando Hailey y Bieber se casaron en 2018 después de un breve romance. Meses antes se había hecho pública la ruptura del cantante con Gomez, con la que había mantenido una relación intermitente desde 2011. Estos hechos sirvieron de base para crear un relato estereotipado sobre “una mujer que había robado el hombre de otra”.

Hailey conoció a Justin en una de sus apariciones en el programa Today Show en 2009, lo que quedó documentado en un emotivo clip que sigue circulando por TikTok, en el que se ve a los adolescentes presentados por el padre de ella, Stephen Baldwin. Tras algunos roces, volvieron a conectarse en una iglesia en 2014, tres años después de que Hailey apoyara públicamente el romance intermitente entre Justin y Gomez como fan en Twitter.

En el último tiempo ambas mujeres han intentado acallar los rumores de mala relación entre ellas. La última en referirse al tema fue la modelo , que dijo directamente que “no es su carácter meterse en la relación de alguien”, y explicó que es “todo amor” entre ambas.

“ Puedo decir, y punto, que nunca estuve con él cuando tenía una relación con nadie, ese es el final”, dijo Hailey sobre la línea de tiempo de su romance con Bieber, de 28 años , con el que está casada desde hace más de cuatro años.

La imagen que revolucionó las redes sociales https://twitter.com/ghostvofyou

Más allá de aclarar la situación, la modelo habló abiertamente sobre la reacción de muchos fans de Selena y Justin y la obsesión que sigue existiendo en torno a Jelena, el sobrenombre con el que los medios bautizaron a la pareja en su momento: “Gran parte del odio viene de la percepción errónea, ‘Oh, se lo robaste’. Viene del hecho de que deseaban que hubiera terminado con otra persona y eso está bien. Podés desearlo todo lo que quieras, pero no es el caso”.

En el podcast, Hailey resaltó que se sentía incómoda al tratar el asunto porque no quería hablar en nombre de los involucrados. Aseguró que respeta a Gomez y que ha hablado con ella en más de una ocasión desde que se casó con Bieber. “Es por eso por lo que digo que todo es respetuoso. Es todo amor”, cerró. “No estaban en una relación en ese momento, pero por supuesto que hay una historia muy larga allí. Y no es mi relación”, completó.

La actriz de la serie Only murders in the buildings también se refirió recientemente a la supuesta rivalidad que mantendría con la mujer de su ex. En un mensaje en la red social TikTok, Selena dijo en referencia a las declaraciones de Hailey: “Algunas de las cosas [que le han dicho a Hailey] son simplemente viles y desagradables. No es justo, y nadie, nunca, debería ser tratado de la manera que he visto”. Respecto al odio que con el que ha tenido que lidiar su exnovio y su mujer, animó al público a ser amable con ellos: “Las palabras importan. Importan de verdad”.

