El domingo, Lola Latorre estuvo en el centro de la polémica tras haber sido imputada por asistir a una fiesta clandestina en Mercedes. Hasta el momento los productores del Cantando 2020 no se habían expresado al respecto. Sin embargo, en las últimas horas Pablo "El Chato" Prada publicó un tajante mensaje en su Instagram.

El comentario del productor llegó el mismo día en que estalló el escándalo en torno a la participante del reality de canto. "Tiene que renunciar", escribió en sus historias, sin dar ningún nombre ni arrobar a ningún concursante, y no volvió a hablar de tema en sus redes sociales. La destinataria del mensaje parecía evidente: Lola Latorre.

En Nosotros a la Mañana (eltrece) aseguraron que el mensaje se refería a la hija de Diego Latorre. Poco después, la joven de 19 años habló con Ángel de Brito y reconoció que podrían echarla del programa por su accionar.

El Chato Prada escribió un tajante mensaje tras el escándalo de Lola Latorre: "Tiene que renunciar" Crédito: Instagram Stories

Recordemos que Lola confirmó haber estado en el lugar, pero repitió una y otra que vez que no participó del evento para más de 500 personas que terminó con intervención policial. "Básicamente lo que pasó es que estaba acá, en mi casa de Pilar con dos amigas, y nos llama una amiga que había asistido a esta fiesta y fuimos a buscarla", expresó.

"¿Sabés que te pueden echar del Cantando, no?", le preguntó el conductor de Los Ángeles de la mañana. La participante se mostró compungida por esta posibilidad: "Si lo sé. No hablé con nadie todavía, obvio que pienso hablar. Me muero si me quedo sin el Cantando, es mi trabajo".