Un verano diferente para Marcelo Tinelli: días de sol, pileta y milanesas con su hija Juanita

Acostumbrado a veranear durante décadas en Uruguay, este verano Marcelo Tinelli decidió cambiar de escenario y quedarse en Buenos Aires. Con algunos problemas económicos y tras la venta de su lujosa chacra de José Ignacio en Punta del Este, el conductor decidió pasar las fiestas y sus vacaciones en Nordelta. Sin embargo, el lugar elegido no es un dato menor: el empresario le alquiló la casa a una reconocida figura del medio.

“¡Atención portales! Se habló mucho de la venta de la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. No la tiene más, primer verano que pasa sin esa casa mítica para la familia”, contó Santiago Sposato en el ciclo Infama. Inmediatamente, el periodista dio detalles de dónde pasará su verano el conductor. “Le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita”, reveló mientras mostraban imágenes de la mansión de la modelo.

Tras asegurar que el conductor ya estaba instalado en el exclusivo barrio, el panelista explicó que una vez que termine el verano, Pampita tiene pensado vender la propiedad. “Cuando se terminen los dos meses, Marcelo si quiere la puede comprar porque Pampita la quiere vender. Dice que tiene mucho gasto fijo en mantenimiento. La vende en 4 millones de dólares a partir de marzo porque enero y febrero se la alquiló Tinelli”, remarcó.

“A Pampita le pagás o le pagás”, comentó Laura Ubfal en referencia a las deudas que tiene el empresario.

Un verano diferente: entre descanso y reconstrucción

Marcelo Tinelli, en una de las selfies que se hizo descansando en el deck de su casa de Nordelta

Podría decirse que este ha sido un año particularmente complejo para Marcelo Tinelli tanto en lo laboral como en lo personal. Problemas financieros, la venta de su casa de José Ignacio, acusaciones cruzadas con sus acreedores y la denuncia de su hija Juanita Tinelli, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte y se distanció de su padre durante un tiempo, llevaron a este hombre de los medios a resguardarse por un tiempo.

Durante semanas, el conductor mantuvo un perfil bajo, pausó proyectos profesionales y se enfocó en contener la situación familiar, algo que le llevó algunas semanas hasta la reconciliación que precisamente sucedió en el marco del cumpleaños número 23 de la modelo. “Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas. Hoy leía que ‘nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”, escribió Tinelli en Instagram en noviembre pasado junto a un emotivo video.

Marcelo Tinelli saludó a Juana por su cumpleaños y la joven le respondió con unas sentidas palabras

La cariñosa respuesta de Juana no se hizo esperar dejando en claro que la reconciliación estaba cerca. “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”, respondió la hija de Paula Robles.

Que Tinelli no haya pasado ni Nochebuena ni Navidad con ella volvió a encender sospechas de distanciamiento; algo que rápidamente se esfumó cuando este domingo Tinelli compartió el día con la joven en la casa de Nordelta. “Domingo de pile con la Pebe”, escribió en una foto que posteó en sus redes donde se lo ve junto a Juanita tomando sol en la pileta.

La foto con Juanita que compartió Tinelli

Según los registros del conductor en su cuenta de Instagram, luego almorzaron sushi acompañados por Luciano “El Tirri” y, por la noche, cenaron milanesas. “Comiendo milangas con mi Pebe”, publicó mientras Juanita lo miraba sonriente al otro lado de la mesa. Atrás parecen haber quedado los conflictos por aquella polémica publicación que destapó la gran interna familiar. Hoy, padre e hija se muestran inseparables intentando sanar meses de turbulencia mediática.