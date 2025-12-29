El polémico romance de juventud que marcó a Kate Winslet, quien aún siente que fue el gran amor de su vida

La vida amorosa de Kate Winslet estuvo en el ojo público desde el momento en que la estrella protagonizó Titanic y los medios comenzaron a posar su mirada sobre ella. Sin embargo, a pesar de los años, todavía existía un romance muy importante de su vida del cual no se había hablado mucho.

Se trata de la primera historia de amor de la actriz, que terminó trágicamente con la muerte de su pareja, la misma semana en que se estrenó el famoso film dirigido por James Cameron.

La actriz, de 50 años, se ha casado tres veces y ha tenido breves romances con el actor Rufus Sewell y el modelo Louis Dowler, pero en los últimos días declaró que su primer novio, Stephen Tredre, "era la otra mitad" de su alma.

Stephen Tredre, en una escena de la serie Dark Season

El hombre en cuestión era un actor y escritor conocido por crear la serie Fish, de la BBC, y escribir para EastEnders. El artista conoció a la actriz en el rodaje de la serie de ciencia ficción de la BBC Dark Season, de Russell T Davies, en 1991, la cual fue su debut en la pantalla.

En la ficción, ella era una de los tres protagonistas. En tanto, Tredre hizo una aparición en uno de los episodios y eso bastó para que la estrella de Hollywood se enamorara completamente de él. Según Winslet, el hombre la hacía “sentirse segura y querida” y era “la persona más importante” de su vida, después de su familia.

Sin embargo, aunque ella sostiene que él “siempre será el amor más increíble” de su vida”, la relación ha suscitado críticas, debido a que la actriz solo tenía 15 años en ese momento mientras que Tredre tenía 27.

En los premios Bafta de 1996, Kate Winslet estuvo acompañada por Tredre, quien aparece detrás de ella en esta foto Tom Wargacki - WireImage

Incluso la misma actriz confirmó que era menor de edad cuando comenzó su romance con el hombre, 12 años mayor que ella. La pareja duró unos cinco años e incluso llegaron a convivir antes de separarse cuando ella tenía 19 años. Tiempo después a él le diagnosticaron cáncer.

“Era 12 años mayor que yo. Yo tenía 15 años y nos separamos cuando yo tenía unos 19. Fue alguien que realmente me ayudó a mantenerme firme y a creer en mí misma, y me enseñó a comprender quién era yo”.

“Increíblemente desgarrador”

Tredre murió a los 34 años en diciembre de 1997, hecho que Winslet describió como “increíblemente desgarrador” Jo Hale - Getty Images Europe

A pesar de la ruptura, se mantuvieron en contacto constante durante toda su lucha contra la enfermedad, al mismo tiempo que la estrella comenzaba a hacerse más conocida gracias a Criaturas celestiales y Sensatez y sentimiento. “Stephen y yo hablábamos todos los días. No era alguien a quien pudiera darle la espalda”, confesó ella. Tredre murió a los 34 años en diciembre de 1997, hecho que Winslet describió como “increíblemente desgarrador”.

“Todo lo que me queda es que seguimos siendo muy cercanos hasta el final”, aseguró sobre este gran amor. En los últimos años, ha sido sincera al admitir que nunca ha superado su muerte y en una ocasión confesó: “Hablo de Stephen como si todavía lo amara, pero es que lo amo. Espero seguir amándolo siempre”.

A pesar de la diferencia de edad y las críticas recibidas por el hecho de que ella era menor cuando comenzaron su romance, la actriz siempre habló del escritor con cariño y nunca reconoció de manera pública que el romance fuera inapropiado.

Incluso este hombre fue quien la ayudó a recomponer su autoestima luego del bullying que sufrió en su adolescencia, cuando en el colegio se burlaban cruelmente de ella y la llamaban “gorda”. “Era gordita, siempre tenía los pies grandes, los zapatos equivocados, el pelo feo”, contó ella en alguna oportunidad sobre el acoso que recibía.

Esta dura experiencia le dejó una gran inseguridad, creyendo que “no era lo suficientemente buena” y que “no tenía el cuerpo perfecto”. “Sufrí el síndrome de ‘¡nadie se fijará nunca en mí!’ hasta bien entrada mi adolescencia", reveló en el pasado. Tredre fue para ella “una gran fuente de fortaleza”: “Mi vida giraba en torno a él”.