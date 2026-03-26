Los 39 de Emilia Attias: todas las fotos y los invitados de su divertida fiesta de cumpleaños en la Costanera

La actriz sopló las velitas junto a su novio y sus ex compañeros de MasterChef
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Tras disfrutar de un viaje a Nueva York junto a su hija Gina –fruto de su matrimonio con el “Turco” Naim–, Emilia Attias volvió a Buenos Aires y celebró a lo grande su cumpleaños número 39. La actriz sopló las velitas junto a su novio, el economista Guillermo Freire, y sus más íntimos; Brenda Gandini, Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López, entre otros, en Costa 7070, un exclusivo restaurante de Costanera Norte. “Flores, rica comida y amor no pueden faltar en mi cumpleaños. Soy feliz”, escribió Emilia Attias en sus redes sociales. Para festejo, la ex protagonista de Casi ángeles (que se lució como la DJ de su festejo) impactó con un look hipersensual: un bustier de escote corazón que combinó con un jean de moldería Oxford y tiro bajo y minibag de Diesel.
Por estos días, Emilia atraviesa un gran presente. Además de haber estrenado la película Sólo fanáticos junto a Benjamín Vicuña, continúa a pleno su relación con Freire, con quien ya celebraron su primer año juntos.
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