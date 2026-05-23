Emilia Mernes habló de su conflicto con Tini Stoessel y sus gestos al responder rápidamente se viralizaron

El conflicto entre Emilia Mernes y Martina “Tini” Stoessel parecía haber llegado a un acuerdo tácito de paz. Sin embargo, tras desembarcar en la Argentina, la artista entrerriana no pudo esquivar la cámara de LAM (América TV), que fue al hueso y quiso saber más detalles de la contienda entre las dos pop stars nacionales.

“¿Cómo viviste estos dos meses con tantas críticas y cuestionamientos hacia vos?“, le consultó el cronista. A lo que Emilia, con ojos de sorpresa, respondió: ”Bueno, nada... con Duki siempre bien, como siempre. Nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca. Y lo mismo con lo otro... no tengo mucho para decir“.

Emilia Mernes confirmó que sigue en pareja con Duki (Foto: Instagram @emiliamernes)

Para insistir con el tema, el periodista le repreguntó: “¿Se dijeron muchas mentiras en este último tiempo?“. ”La verdad que sí, muchas mentiras, y bueno, no puedo salir a desmentirlas cada vez que inventan tantas cosas“, expresó Emilia, quien trató de evitar mencionar el nombre de Tini.

En relación a cómo se vio afectada por este escándalo mediático y las mentiras sobre su persona, sumó: “La verdad es que duelen pero me rodeo... No voy a entrar en detalles. No es necesario. Ya se sabe. Yo ya hablé, ya dije lo que tenía que decir”.

Fue entonces que el cronista le nombró a su enemiga pública. “¿Pudiste hablar con Tini?“, le consultó. La artista comenzó a ir hacia la camioneta de su staff e intentó huir de la nota, pero antes de hacerlo contestó: ”Sí. La verdad es que no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar“.

Emilia Mernes y Tini Stoessel, la relación que terminó de la peor manera (Foto: Instagram/@emiliamernes @tinistoessel)

“¿Hablaron sobre las infidelidades de la selección?“, siguió punzante el notero. “Nada que decir sobre eso... ¡Pregúntame de mi música que tengo ahí un disco andando! ¡Un disco trabajando! Se vienen muchas cosas. Que estén atentos los fans y un beso a todos. Gracias”, concluyó.

Rápidamente, el recorte de la entrevista comenzó a circular en redes sociales, donde las aguas se dividieron entre aquellos fans que la defendieron y usuarios que se mostraron molestos porque no pudiera responder concretamente a ninguna de las preguntas sobre el tema central.

Las reacciones en redes sociales a las declaraciones de Emilia Mernes (Foto: @emiliamernes)

“Me gusta porque no intenta dar lástima, es un tema terminado y punto”; “No creo que Emilia necesite meterse en quilombo o dar lástima para que la gente la escuche (como sí hace una que yo sé)” y “Qué tibia que es, no la soporto”, fueron algunos de los comentarios al respecto.