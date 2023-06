Gavin Rossdale habló de cómo es criar a sus hijos con Gwen Stefani: “Tenemos puntos de vista opuestos”

escuchar

Después de 13 años de relación, tres hijos, una crisis, varias infidelidades y muchos escenarios recorridos en conjunto, Gwen Stefani y Gavin Rossdale anunciaron el fin de su matrimonio . “Aunque ambos hemos llegado a la decisión consensuada de que ya no seremos socios en un matrimonio, seguiremos siendo socios como padres y estamos comprometidos a criar juntos a nuestros tres hijos en un ambiente feliz y sano”, anunciaron de manera oficial en 2015. En ese momento, Stefani hablaba de “diferencias irreconciliables”, esas mismas diferencias que hoy, al decir de Rossdale, los ponen en veredas opuestas al momento de criar a sus tres herederos.

Gwen Stefani junto a los tres niños que tuvo con Gavin Rossdale: Kingston, Zuma y Apollo The Grosby Group

Si bien no suele hablar de su faceta como papá, el vocalista de Bush se sinceró en una charla con la presentadora Adrianna Costa para el podcast Not So Hollywood. Rossdale explicó que “no hay mucha similitud” en la forma en la que él y su ex crían a sus tres hijos -Kingston, de 17 años, Zuma, de 14 y Apollo, de 9- aunque rescató lo positivo de esa situación: a los chicos ese entorno les puede ofrecer una “perspectiva increíble”, explicó.

La revelación se produjo cuando le preguntaron al cantante de 57 años cómo hace con la excantante de No Doubt para que la crianza compartida funcione. Como respuesta, Rossdale explicó que no son exactamente padres que comparten sino que “solo son padres”. “Creo que podés hacerlo de una o de dos maneras: podés hacer todo juntos y realmente compartir la paternidad, y ver cómo va eso, o solo podés ser padre. Y creo que solo somos padres”, arrancó su análisis.

Así se los veía en 2007: eran una de las parejas rockeras preferidas Reuters

“Somos personas realmente diferentes... No creo que haya mucha similitud en la forma en que los criamos, pero creo que eso les da una perspectiva increíble para luego elegir qué partes de esas dos vidas les gustaría heredar y seguir adelante y qué parte de ellos mismos sale de todo el proceso”, continuó. “Porque lo importante es darles una visión amplia de las cosas, y definitivamente tenemos algunos puntos de vista particularmente opuestos , así que creo que será muy útil para ellos tomar sus propias decisiones como individuos”.

Familia ensamblada

Quien también habló de la crianza de los tres niños Rossdale-Stefani fue Blake Shelton, la actual pareja de la autora de “Don’t Speak”, con quien se casó en 2021. El cantante de música country se refirió a cómo se lleva con la idea de ser padrastro. “Tengo un padrastro en mi vida que es uno de mis héroes. Amo a mi padrastro, lo admiro y él es como un padre para mí, así que tengo una buena inspiración sobre cómo hacer esto y el tipo de padrastro que quiero ser. Y lo tomo muy en serio”, señaló según la revista People.

Stefani y Shelton se conocieron cuando eran jurados en el reality The Voice y ambos cargaban sobre sus espaldas una reciente separación. Al atravesar al mismo tiempo arduos procesos de divorcio, se sintieron conectados de inmediato.

Años después, Stefani aseguraba que no tenían apuro en oficializar su relación: “Después de haber atravesado muchos momentos difíciles, siento que por fin llegué a un lugar en donde encontré a alguien que se terminó convirtiendo en mi mejor amigo, alguien en quien puedo confiar, apoyarme y con quien compartir la vida. Estamos tratando de disfrutar del momento lo más que podamos”, reconoció.

Sin embargo, llegó el compromiso. “Sí, por favor”, escribió ella al subir a Instagram una foto en donde se la veía mostrando el anillo y besando a Shelton. “Gracias por salvar mi 2020... y el resto de mi vida. Te amo. ¡Escuché un sí!”, respondió él. La pareja finalmente se casó el 3 de julio del 2021. De la celebración, trascendió que ella lució impactante en un vestido de Vera Wang, que la torta tuvo cinco pisos y que el escenario elegido fue en un rancho de Oklahoma, propiedad del mismo Shelton, que el novio preparó para la ocasión construyendo allí mismo una capilla.

Gwen Stefani y Blake Shelton con los tres hijos de ella: Kingston, Zuma y Apollo The Grosby Group

“Los sueños se hacen realidad”, escribieron Shelton y Stefani en sus respectivas cuentas de Instagram junto a las tres imágenes con las que eligieron compartir su boda. La cantante de No Doubt además sumó fotos detalle de su vestido, un modelo súper sexy, con escote profundo, al que combinó con unas botas blancas con taco aguja.

